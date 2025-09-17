Beograd
PRETUKAO STARICU NA PUMPI JER JE SPORO TOČILA GORIVO: Nasilnik sa Trošarine odmah uhapšen
Policija u Beogradu u subotu je uhapsila T.V. (47) i pisala prijavu za nasilničko ponasanje.
Sumnja se da je vandal, na jednoj benzinskoj stanici na Trošarini, nervozan jer je starija žena B.V. (69) sporo točila gorivo, pa je isti izrevoltiran time, prišao njoj i zadao udarac u predelu glave, nakon čega je uhapšen.
Istragu vodi Drugo tužilaštvo u Beogradu.

