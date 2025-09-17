Slušaj vest

Policija u Beogradu u subotu je uhapsila T.V. (47) i pisala prijavu za nasilničko ponasanje.

Sumnja se da je vandal, na jednoj benzinskoj stanici na Trošarini, nervozan jer je starija žena B.V. (69) sporo točila gorivo, pa je isti izrevoltiran time, prišao njoj i zadao udarac u predelu glave, nakon čega je uhapšen.

Istragu vodi Drugo tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaPOTUKLI SE ISPRED KAFIĆA, PA GA OSUMNJIČENI UBO NOŽEM U STOMAK! Hapšenje u Novom Pazaru zbog nasilničkog ponašanja, krivična prijava i oštećenom
lisice-hapsenje.jpg
HronikaNAPRAVIO HAOS ISPRED KAFANE U TRSTENIKU! Osumnjičeni nakon tuče nožem i flašom isekao mladića, tokom hapšenja pretio policajcu
shutterstock_86474341.jpg
Bosna i HercegovinaNASILNIK DOLIJAO, IDE IZA REŠETAKA! Mortus pijan u banjalučkom restoranu pretukao muškarca!
profimedia0240220339-policija-rs.jpg
HronikaOGLASILA SE POLICIJA POVODOM TUČE U CENTRU UŽICA: Nasilniku koji je izubadao četvoricu mladića pritvor do 30 dana
screenshot-20230903-104112.jpg