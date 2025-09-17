Slušaj vest

Saobraćajne gužve u Beogradu su i ovog jutra na svim glavnim saobraćajnicama.

Kolone vozila formirale su se na Gazeli, u smeru ka gradu, kao i kod Autokomande, na moto-putu. Gužva je i u Takovskoj, kao i drugim prilazima centru grada. Brankov i Plavi most su prohodni, dok je na Pančevačkom mostu saobraćaj usporen u smeru ka gradu. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Nakon delimično završenih radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, trolejbusi 40 i 41 ponovo su počeli da saobraćaju.

