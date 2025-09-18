Slušaj vest

Pre zvaničnog dela obeležavanja, koji počinje u 19, dva sata ranije biće organizovan svečani defile u narodnim nošnjama Knez Mihailovom ulicom, najvljeno je danas iz tog muzeja.

Direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić uručiće, u sklopu obeležavanja, nagradu "Borivoje Drobnjaković" za najbolji master rad u oblasti etnologije i antropologije, kao i zahvalnice pojedincima i institucijama za doprinos i afirmaciju kulture, a govriće i ministar kulture Nkola Selaković.

U programu će nastupiti "Pop hor", Ansambl narodnih igara i pesama "Venac" iz Gračanice i solista ansambla "Kolo" na tradicionalnim instrumentima.

Etnografski muzej u Beogradu je, kako piše na njegovom sajtu, osnovan 1901. izdvajanjem Etnografskog odeljenja iz okvira Narodnog muzeja.

Predlog i idejno-teorijsku osnovu za stvaranje muzeja, u kome će se izučavati narodni život, sastavio je istoričar Stojan Novaković, redovni član Srpskog učenog društva (današnja Srpska akademija nauka i umetnosti).

Raznovrsni etnografski predmeti, među kojima je bilo zemljanog i metalnog posuđa, nakita, amajlija, predmeta od stakla i tekstila, oružja, alata, uskršnjih jaja, preneseni su u Zadužbinu Stevče Mihailovića – kuću koju je Mihailović testamentom zaveštao srpskom narodu.

Za čuvara (upravnika) Muzeja postavljen je Sima Trojanović, a za prvog kustosa je, nešto kasnije, imenovan Nikola Zega.

Prve godine postojanja i rada Etnografskog muzeja bile su posvećene otkupu predmeta i predstavljanju Kraljevine Srbije u svetu.

Svečano otvaranje prve stalne izložbe Etnografskog muzeja upriličeno je 20. septembra 1904. povodom proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka.