Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

- Marka Oreškovića (od Milana Vukosa do Dimitrija Tucovića),
- Milana Vukosa (od Marka Oreškovića do Đurićeve),
Đurićeva i
- Svetog Nikole (od Ruzveltove do Veljka Dugoševića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

