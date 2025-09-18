Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 17. septembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će biti deo Zvezdare.
DANAS BEZ VODE DEO ZVEZDARE: Isključenja počinju u 8.30, spremite zalihe
Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Marka Oreškovića (od Milana Vukosa do Dimitrija Tucovića),
- Milana Vukosa (od Marka Oreškovića do Đurićeve),
Đurićeva i
- Svetog Nikole (od Ruzveltove do Veljka Dugoševića).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
