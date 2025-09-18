DUG SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE DANAS U BEOGRADU: Na listi delovi 9 opština
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 14:00 BRAĆE BARUH: 14-16,20A-20B,26,13-17,23-25, CARA DUŠANA: 51, CARA UROŠA: 54-54,55-57, DESPOTA ĐURĐA: 2,12,16-16,3-11, DUBROVAČKA: 22, KAPETAN-MIŠINA: 26-28,32,37-39, SKENDER-BEGOVA: 18-20,28,41-47, SOLUNSKA: 22-28,22-28,16-18,11-15,
09:00 - 11:30 Gospodar Jevremova 31.
Zvezdara
08:00 - 18:00 KLADOVSKA: 20-22,19-21, SVETOG NIKOLE: 154-160,41-43A/2, VAROVNIČKA: 2-22A,3-15A, VELjKA DUGOŠEVIĆA: 48,
10:00 - 14:00 VAROVNIČKA: 13,
Palilula
10:00 - 14:00 ORAHOVSKA: 19, Naselje BEOGRAD: MAKSIMA GORKOG: 30E, Naselje Krnjača: 16. APRILA: BB,BB,28-46,52B,74,41,49-55B,65-67B,71B-73B,85,101-103A,107A,111A,117A-117B,123A, BUKULjSKA: 1-5, CRKVIŠTE: 42,82B-82V, JASENSKA: 10, LjUDEVITA ŠTURA: 4-14,5A, MAKSIMA GORKOG: 10-22P,60A,70,5A-7V,11G-11J, MILICE HREBELjANOVIĆ: 15-17,43G, TIŠKA: 8,12,20, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 2-6,16D-20V,26-36,48,60,68,72,76,86,1-7Đ,21B-23E,29,37-37A,43,47A,51-51M,83, LIČKA: 2-32, LOLE RIBARA: 0,10A-20,13A-17,25-41,45-51, NjEGOŠEVA: 2-8,22,1D-33,
09:00 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 14A-22,26-44E, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 3E, ZAGE MALIVUK: 3,9-19,23-45A,57-65A, ZAGE MALIVUK ULICA 4: 5B-5V,11E-13,17-19Đ, Naselje BORČA: PUPINOV PUT: BB,BB,BB,BB,
Naselje Krnjača: SAVE KOVAČEVIĆA: 55-63B, ZAGE MALIVUK: 53,69,
Rakovica
09:00 - 14:00 ACE SIMIĆA: 14-16,15-17,21-23, AVRAMA LEVIĆA: 1-7, BLAGE MARIJE: 3-7,11-15,19-23, BULIJA BENCIONA: 8,14-18,1-15, DRAGOŠA KALAJIĆA: 2-6,10,3-7, DUŠANA PURIĆA: 6-22,3,13-21, GORSKOG JAVORA: 2,6,10-12,16-20,3-5, KOZAČKA: 10,22-26,3-7, MAJE ZLATOGORKE: 6-10,14,18,22-26,5-11,15, MIHAILA TERZIBAŠIĆA: 4-10,14,26,1-7,13-23, MILjAKOVAČKE STAZE: 148-152, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 20-22,26,30,17-19,23G-27, NATALIJINE RAMONDE: 4,12-14,30,34-36,1-5,9,13-15, RAKOVAČKI POTOK: 1-5,9, TRAJANOVA: 1-9, VOJVODE PETRA ŠEKULARCA: 2-10,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 ALEKSINAČKIH RUDARA (Georgi Georgiu Deža): 15-17, BULEVAR NIKOLE TESLE: 44-52C, Naselje N BEOGRAD: TREŠNjINOG CVETA: 1A,
Zemun
08:30 - 10:30 BULEVAR NIKOLE TESLE : 52C,
08:00 - 12:00 Naselje PLAVI HORIZONTI: ISIDORA STOJANOVIĆA : 92-100,104-108,97-103,107-109,117, KONSTANTINA JOVANOVIĆA : 77, KOSTE BRANKOVIĆA : 6,12-16,3-9, NIKOLAJA SALTIKOVA : 92-98,104,89,93, VLADIMIRA JOVANOVIĆA : 4,13-17,23-27,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Draževac: CIGANI: 10,20,24,34,38,42A-42B,48-50,404-404B,11A-11B,21,41-41A,83-83A, DOM: 14, DRAŽEVAC: 0,24,40,44,52,66-68,82A-84,88-92,122-124,384,388-398,402-404,412,418-420,426-428,442,9,15-17,35-39,43,49,53,63-69A,73-75,81-83,89-91,97,129,161,241,385-387,391,395,405-407,413,431, DRAŽEVAČKI LUG: 159, GUGOŠ KRAJ: 18,24A,44,72A,82D,43B,69-69C, IVOJEVAC: 386, JOVANOVAC: 43A-43J, KOD DOMA: 0,74,102,122-122A,142-142,230,1, KOD GROBLjA: 8,245A, KOD SPOMENIKA: 0,10,444,7A,31-31A,409,423-425, KOD TRAFO STANICE: 42D, KOLUBARSKI PUT: 69B, MLEKARA: 10, PARLOZI: 62B, PAVLOVIĆA KRAJ: 8A-12,48-50D,54-54A,58-64A,68-70,420A,3,7A-7E,21,43-43J,47,55-59,63B-63D,67A-69,1111, PELIĆA KRAJ: 386,396A,399, PETROVIĆA-MIJAILOVIĆA KRAJ: 34,242A,396B,404-408,414A,420A-420C,426-426A,1,17C,403,411B,419,423A,427A, RADOJKOVIĆA KRAJ: 77, SELO: 400,389,401, ŠKOLA: 146,85A,89,375, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,395A-395B, TODOROVIĆA KRAJ: 62C-62E,66,72-72A,76-84B,88A,96,69-71D,77-79G,83-85,89,95,715A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 363V,
Sopot
09:00 - 15:00 Naselje MALI POŽAREVAC: SREĆKA JOVANOVIĆA: 53,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje DUBONA: ĆUPRIJSKA: 4,1-5, DUBONA: bb,,18A,22,30A,34,62,114,120A,136,146,182A,236,256A,384-384A,406,1046,1264,7-7B,21,25,33,61-63,109,145,183,211A,241A,343, LIPARSKA: 11, PRVOMAJSKA: ,8,24,30,64,68-70,78,82,90-98,102-116A,144,150,57,89-91,99-103,107-119A,137, RIBNIČKA: 12,5, VELjKOVA: 28,32,36,40,66,7,43,53,61, VODOVODSKA: 4-6, Naselje MALI POŽAREVAC: SENAJSKA: 4A-6A,46,52, SREĆKA JOVANOVIĆA: 82,49, TADIJE NIKOLIĆA: 12,22, Naselje MLADENOVAC (SELO): VAROVNIČKA: 384D, Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje RAJKOVAC: GAJČIĆ: ,2-4,10-14,18-20,1-3,7-9,13-21,25, KOVAČEVČIĆ: 2-10,3-5, MIHAILA MARKOVIĆA: 2-2A,10-12,22-28,11-17A,25, NEMANjINA: 64-110,114-118,130,57,63-63A,69-71,81,87-91,113, NOVA 147: 4-6A,12, NOVA 161: 2-8,1-5,9B-11, NOVA 183: 2-10,16,1-11,17, NOVA 22: 4-14,18-30,34-40,1-7,15-31,47A,51-61A, NOVA 24: 2-4,8-22,26,1-11A,29,35, NOVA 28: 10-12,7-9,13-15, PETRA ILIĆA: 2-8,1-7A,11, RAJKOVAC: 1,9,25, SELIŠTE: 2-8,12,1-5,11, STANOJA BUGARSKOG: 2A-4,10,14-16,22,28,32,1-5,15, ŽIVADINA ŽUJOVIĆA: 2-8,112,3-7,29,71, Naselje SENAJA: LIPAR: 7-7A, LUG: 1,5-7, OSOJSKA: 2A, POLjANE: 12, PUT ZA ČESMU: 6A,11, SENAJA: ,2-2A,6-10,14-14A,18-20,24,60A-60S,68A,134A,150,170,186,206,3-5A,11A,19,23-25,37A,53,81,93,97A,111,115,125A,133,143,155,167A,183B, SENAJSKA: 2,6B,20,62,72-74,11,27A,103, Naselje ŠEPŠIN: BRĐANSKA: 16,11,37, MLADENOVAČKA: 6, PRIBIŠ: 26,31, RALjSKA: 4,238,49, ŠEPŠIN: ,18-20,46,56A-56B,60A,64A-64C,124D,138,190A,220A,1,39,47,57-57A,61A-63,71A-71B,125G,141, TOPOLSKA: 6,10-14,22,34, VAROVNIČKIH RATNIKA: 98,108,65,81,93,127,137, VIDOVDANSKA: 49,55, Naselje VLAŠKA: BUNARAČA: 8,32A,5, GROBLjANSKI PUT: 16, KOSNI PUT: 105,129,155A, KRALjA ALEKSANDRA PR: 49V,55,59,67A,89,105A, LUKE: 8,15, PRELEPAC: 40,50, ŠEŠEVICA: 4,8,52-54,58-60,64-66,23, ŠIŠMANCI: 15,23, VAROVNICE: 4A-6, VLAŠKA: 10,150,156,252B,282B,346A,358A-360A,432A,442,486-488,502,508A,516B-518A,524A,530,556A,574B-576,25,33B,53,63,145A,171,179A,207,213A,223,255A,259,265A,351A,359A,383A,397,419A,431A-433A,451,455A,515B,549,553,575A, ZANATLIJA: 2A,1A,
09:00 - 14:30 Naselje DUBONA: DUBONA: 126,154A,330-332,380-380A,141B,395, PARINAČKA: 2, PRVOMAJSKA: 122, PUT GLIŠIĆA: 6, Naselje ŠEPŠIN: BEOGRADSKA: 6-10D, JEZERSKA: 22,25A, MLINSKA: 22, ŠEPŠIN: 2-4,74A,92,124B,128,156A,268A,9-11,25,73,109,115,127,173, UMČARSKA: 7-11, VAROVNIČKIH RATNIKA: 2,70,80,31, VIDOVDANSKA: 4,8,18,15, Naselje VLAŠKA: PRELEPAC: 64A-66A,29,101, VLAŠKA: 318A,321A,
