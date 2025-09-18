Deseto otvoreno prvenstvo Beograda u američkom fudbalu održaće se u subotu i nedelju, 20. i 21. septembra, na terenu Fudbalskog kluba „Studentski grad” na Bežanijskoj kosi, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.
Učesnici ovog takmičenja su klubovi iz Beograda, Kragujevca, Valjeva, Bora, Bajmoka, Sarajeva i ruske oblasti Vologda.
Očekuje se da bude do 120 učesnika uzrasta od 15 godina i mlađi od 15 godina.
Dodela medalja će biti organizovana oko 17 časova, kada će biti i proglašeni šampioni Otvorenog prvenstva Beograda za 2025. godinu.
