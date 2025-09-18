OD DANAS DO 21. SEPTEMBRA: Besplatni pregledi štitne žlezde na Novom Beogradu
Pod sloganom "Moja štitna, moj štit", Gradska opština Novi Beograd i Udruženje „Heroina“ organizuju besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde za sve zainteresovane građane. Pregledi će biti obavljeni u pokretnoj ambulanti na platou ispred zgrade opštine od danas, 18. septembra, do nedelje, 21. septembra, u terminu od 14 do 20 časova.
Zakazivanje pregleda obavljaće se svakog dana na licu mesta, od 13.30 do 14 časova. Preglede mogu obaviti i žene i muškarci, bez obzira na godine starosti.
Preglede će sprovoditi endokrinolog sa dugogodišnjim iskustvom, a građani kod kojih se ukaže potreba moći će odmah da urade i TSH test – laboratorijsku analizu hormona štitne žlezde.
Organizovanjem besplatnih pregleda, Opština Novi Beograd nastavlja praksu brige o zdravlju svojih stanovnika i podizanja svesti o značaju ranog otkrivanja bolesti.
Podsetimo, ovakva akcija organizovana je i krajem maja, kada se na trodnevne preglede odazvalo gotovo 450 sugrađana različitih uzrasta.