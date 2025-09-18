PILOT PROJEKAT U STAROM GRADU: Čistije ulice uz odgovorno vlasništvo pasa
Gradska opština Stari grad u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i udruženjem „Animal Rescue Serbia” pokreće pilot projekat uklanjanja psećeg izmeta sa javnih površina, sa ciljem unapređenja čistoće i bezbednosti u ovom delu grada.
Predsednik opštine Radoslav Marjanović naglasio je da pseći izmet može sadržati mikroorganizme i parazite opasne i za ljude i za životinje, zbog čega je važno da vlasnici redovno čiste za svojim ljubimcima.
Kako je istakao, u kasnijim fazama projekta sprovodiće se i stroža kontrola, uključujući novčane kazne za neodgovorne vlasnike. Projekat podržavaju JKP „Veterina Beograd”, „Zelenilo-Beograd”, „Gradska čistoća”, Školska uprava Beograd, Gradski zavod za javno zdravlje i Komunalna milicija.
„Najveći doprinos ipak zavisi od samih vlasnika pasa – odgovorno ponašanje i podizanje svesti ključni su za čistiji Stari grad”, poručio je Marjanović.
Građani mogu učestvovati u anketi o vlasničkim psima na sajtu opštine www.starigrad.org.rs.