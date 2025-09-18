Pešak koji je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi kod Šapca, prevezen je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, gde je jutros operisan.
hitna pomoć
PAO S KROVA DOK JE NAMEŠTAO ANTENU Teška noć u Beogradu: Pešak teško povređen u saobraćajnoj nezgodi kod Šapca, hitno operisan na VMA
Slušaj vest
Povređeni muškarac imao je prelom noge, a lekari su mu operisali stopalo i sada je u stabilnom stanju, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).
Tokom noćne smene na VMA, koja je sredom dežurna lekarska ustanova, primljeno je više pacijenata zbog padova sa visine.
Jedna osoba je pala sa krova dok je nameštala antenu i zadobila je teške povrede, ali nije životno ugrožena.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši