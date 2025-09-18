Slušaj vest

Povređeni muškarac imao je prelom noge, a lekari su mu operisali stopalo i sada je u stabilnom stanju, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Tokom noćne smene na VMA, koja je sredom dežurna lekarska ustanova, primljeno je više pacijenata zbog padova sa visine.

Jedna osoba je pala sa krova dok je nameštala antenu i zadobila je teške povrede, ali nije životno ugrožena.

Kurir.rs/Beta

