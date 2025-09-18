Slušaj vest

U Beogradu su ovog jutra sve ulice prohodne, zastoja nema ali ni većih gužvi.

Vozila gradskog javnog prevoza u Beogradu saobraćaju po redovnom režimu vožnje za radni dan.

Linije javnog saobraćaja voziće danas izmenjenom trasom od 8.30 do 20 sati u Novom Beogradu, u Ulici Ušće i Bulevaru Mihajla Pupina, zbog vežbi pred održavanje vojne parade.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Magla pored reka i kanala

Tokom jutra i večeri vidljivost može biti slabija zbog magle pored reka, kanala i u kotlinama, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Vozači treba da obrate dodatnu pažnju na pešake u saobraćaju, kao i da dodatno smanje brzinu oko škola.

Van gradova prohodnost puteva je dobra. Na naplatnim. rampama nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Na prelazu Šid kamioni čekaju oko pet sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi.

