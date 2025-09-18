Slušaj vest

Roditelji učenika Devete beogradske gimnazije objavili su na društvenim mrežama snimke iz ženskog toaleta kako bi ukazali na problem s kojim se učenici sreću, tačnije kamerama u toaletu, od kojih jedna snima unutrašnjost kabina zbog čega je u ovoj školi pokrenut vanredni inspekcijski nadzor.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja:

Da li su kamere u toaletu beogradske srednje škole legalne? Izvor: Kurir televizija

- Inspekcijski nadzor je otpočet od strane ovlaćenih lica 5. septembra čim smo putem društvenih mreža saznali za ovaj slučaj. U okviru inspekcijskog nadzora juče je obavljen nadzor na licu mesta, ne mogu da pričam detalje jer se i dalje prikupljaju činjenice i dokumentacija, a u zavisnosti od činjeničkog stanja videćemo dalje aktivnosti poverenika. Da li će biti naložene neke mere, ili ne, zavisi od rezultata inspekcijskog nadzora - kaže Marinović.

Marinović dodaje da je jedno od ključnih pitanja da li je dozvoljeno postavljanje ovih kamera, a objašnjava da rukovodilac podacima, onaj ko postavlja kamere, mora to da čini u skladu sa načelima koja važe u Srbiji, ali i u Evropskoj uniji.

- Osnovno načelo je da postoji osnov za obradu podataka o ličnosti. Škola mora da dokaže po kom zakonu ima pravo da postavi kamere tamo gde su ih postavili. Da li snimaju onaj deo toaleta koji je javan, lavaboi, ili zahvata i deo prostora koji se nalazi iza vrata kabina. Moraju da dokažu i svrhu postavljanja kamera, a obrada po zakonu mora biti minimalna, odnosno obrađuju se samo neophodni podaci - kaže Marinović.

On dodaje da ukoliko dođe do narušavanja privatnosti, obrada podataka o ličnosti je u prevelikom obimu čak i ukoliko osnov postoji, adekvatno će se reagovati.

- Opasnost po podatke o ličnosti se ne javljaju samo kod kamera, ta opasnost uvek postoji. Ipak, ova opasnost treba da bude sprečena putem kadrovskih mera od strane onoga ko vrši obradu podataka o ličnosti. Ukoliko postoje snimci, oni treba da budu pod ključem i da pristup ima samo autorizovano lice, a ne svako - kaže Marinović.

Marinović kaže da Srbija ima dva zakona koja regulišu postavljanje kamera i video nadzor, jedan reguliše javni prostor, a drugi privatni prostor.

