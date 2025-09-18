Slušaj vest

Ozbiljna nezgoda dogodila se u sredu uveče, oko 21.30 časova na Voždovcu, a dete S. K. (5) zadobilo je teške telesne povrede prilikom pada u parku.

Kako se saznaje, petogodišnjakinja se igrala u parku u Bačvanskoj ulici na Voždovcu u blizini pomenute sprave kada je došlo do nezgode.

Naime, prilikom igranja oko sprava, dete je palo, a povrede koje je zadobilo bile su ozbiljne i zahtevale su hitnu lekarsku intervenciju.

Povređeno dete je odmah prevezeno u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede glave u vidu preloma baze lobanje.

Zbog težine povreda, devojčica je zadržana na daljem bolničkom lečenju i prati se njegovo zdravstveno stanje.

Slučaj je prijavljen nadležnim organima, a okolnosti pod kojima je došlo do pada se utvrđuju. Istraga je u toku.

(Kurir.rs/Telegraf)

