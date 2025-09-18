DETE (5) PALO SA SPRAVE ZA VEŽBANJE NA VOŽDOVCU: Devojčica zadobila prelom lobanje dok se igrala u parku
Ozbiljna nezgoda dogodila se u sredu uveče, oko 21.30 časova na Voždovcu, a dete S. K. (5) zadobilo je teške telesne povrede prilikom pada u parku.
Kako se saznaje, petogodišnjakinja se igrala u parku u Bačvanskoj ulici na Voždovcu u blizini pomenute sprave kada je došlo do nezgode.
Naime, prilikom igranja oko sprava, dete je palo, a povrede koje je zadobilo bile su ozbiljne i zahtevale su hitnu lekarsku intervenciju.
Povređeno dete je odmah prevezeno u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede glave u vidu preloma baze lobanje.
Zbog težine povreda, devojčica je zadržana na daljem bolničkom lečenju i prati se njegovo zdravstveno stanje.
Slučaj je prijavljen nadležnim organima, a okolnosti pod kojima je došlo do pada se utvrđuju. Istraga je u toku.
(Kurir.rs/Telegraf)