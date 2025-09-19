Manifestacija „Beogradski noćni market” održaće se danas od 17 do 22 časa na pijaci „Đeram”, u organizaciji Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace” i Udruženja „Najjači ukusi Srbije”.
VEČERAS NOĆNI MARKET NA ĐERMU: Veliki broj zanatlija, dizajnera, umetnika, poljoprivrednih gazdinstava, porodičnih radionica, specijaliteta...
Na jednoj od najstarijih pijaca u Beogradu u petak će biti veliki broj zanatlija, dizajnera, umetnika, poljoprivrednih gazdinstava, porodičnih radionica, specijaliteta, raznovrsnih autentičnih pića i još mnogo toga, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.
