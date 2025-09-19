DANAS SE NASTAVLJA AKCIJA SUZBIJANJA KOMARACA U BEOGRADU: Tretmanom će biti obuhvaćene ove lokacije
Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" saopštilo je da će ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine danas od 18 časova vršiti suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje.
Tretmanom će biti obuhvaćene sledeće lokacije: Borča, Stara Borča, Kotež, Popova bara, Mali Zbeg, Put za Ovču, Borča pretok, Ovča, Partizanski blok, Padinska skela, naselja Grga Andrijanović, Sava Kovačević, Braća Marić, Mali Raj, Sopot, Zvezdarska šuma, Lion, Zabran i Zabrežje.
Navodi se da će tretman biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili.
Zbog toga se apeluje na građane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija, navedeno je u saopštenju.
Preparati koji ekipe "Gradska čistoća" koriste registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.
Takođe je rečeno da se apeluje na građane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, kako bi ekipama omogućili nesmetan rad.
Ekipe JKP "Gradska čistoća" nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima, ukoliko to dozvole vremenske prilike. Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata i subotom od 8 do 14 sati, navodi se u saopštenju.