Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" saopštilo je da će ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine danas od 18 časova vršiti suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje.

Tretmanom će biti obuhvaćene sledeće lokacije: Borča, Stara Borča, Kotež, Popova bara, Mali Zbeg, Put za Ovču, Borča pretok, Ovča, Partizanski blok, Padinska skela, naselja Grga Andrijanović, Sava Kovačević, Braća Marić, Mali Raj, Sopot, Zvezdarska šuma, Lion, Zabran i Zabrežje.

Navodi se da će tretman biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili.

Zbog toga se apeluje na građane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija, navedeno je u saopštenju.

Preparati koji ekipe "Gradska čistoća" koriste registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Takođe je rečeno da se apeluje na građane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, kako bi ekipama omogućili nesmetan rad.