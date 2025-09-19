DUGAČAK SPISAK ZA ISKLJUČENJA STRUJE: Danas na redu delovi ovih 11 opština (SPISAK)
Spisak isključenja struje:
Stari grad
09:00 - 13:00 MIKE ALASA: 26-26,
Zvezdara
09:00 - 11:00 ALEKSANDRA BUGARSKOG: 46, KAPETANA M.ŽUNjIĆA: 25H,
Palilula
08:30 - 14:00 ALBANSKE SPOMENICE: 6-10F/8,14-26,30,1-15, BISTRIČKA: 6,10,20-34,1,9-11,15-23,29-35, BRAĆE GRIM: 2-6, CVIJIĆEVA: 90A,81,85,91-93B,97, HVARSKA: 2,1-3, LjUBE DIDIĆA: 18-20,10-16,22-30,1-25A,29-29,33-33, MILANA TANKOSIĆA: 4-14,20,5-7,13-21, NIKODIMA MILAŠA: 6, PRIMORSKA: 2-14,18-22,26,32,1-19A,23,31, VOJVODE VUKA: 6,10-12,11-15, ZDRAVKA ČELARA: 2-4,
08:00 - 12:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 99,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: BEOČINSKA: 2A-14,20-30A,11-23B,29-43B, GRGETEČKA: 16A-18R,26-30, KOSOVOPOLjSKA: 51-51B, MIHAILA ŠOLOHOVA: 66B-78,47-49A,67B-77C, PETKOVAČKA: 17,31A, ZRENjANINSKI PUT: 150A,153D-155G,
Savski venac
09:00 - 16:00 BUL.KN.A.KARAĐORĐEVIĆA: 8-16B,20-34,38-40, ČAKORSKA: 2-10,1-3, DR MILUTINA IVKOVIĆA: BB,6, JEZDIĆEVA: 2-6,1-9, MAGLAJSKA: 25, MIHAILA MIKE JANKOVIĆA: 12, RUŽIĆEVA: 2-8,1-5, ŠEKSPIROVA: BB,1-25,
Voždovac
08:00 - 16:00 KRSTA BAJIĆA: 2-8,1-3, MOKROLUŠKA: 4-32,38-40,44-52,3-7,11,17-29, OZRENSKA: 103-109, STEFANA PRVOVENČANOG: 163-167, ŠUPLjIKČEVA: 18-28, ZAJCOVA: 2-14,3-9A,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje OSTRUŽNICA: KOSMAJSKA: 12-24A,40B,44-54,58,13-19D,37-39,43,53-55Z, LjUBE RANKOVIĆA: 88-90,89-93,
Barajevo
09:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 1-1F, LIPOVAČKA ŠUMA: 2,6, LIPOVAČKI PUT: 1-1B, PARTIZANSKA: 0BB, Naselje SREMČICA: IBARSKI PUT: 6A,1-3G,9-11,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 0,62,458,466B,77,455,461,465,545A,683, HIDROFOR: 450, JADRANSKI KRAJ: 34,38B-40G,48A,64,446B-448A,31-33B,37,47A-47G,55-55A,87,445B-445D,1111, KOD CRKVE: 80,100,538, KOD ŠKOLE: 0,86, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38, NOVO NASELjE: 0, POLj.KOMBINAT DRAGAN MARKOVIĆ: 0, POLjOPRIVREDNO DOBRO: 77, RADNIČKO NASELjE: 0,458, SADžAKOVIĆA KRAJ: 58D,456B,39A, SAVIĆA KRAJ: 2B,10-10E,40E,56A-60Z,66A-68D,78B,92-92B,98,432A,7-9,23B-23C,61B-61D,291-291D, SELO: 80A, ŠKOLA: 553, SREMČEVIĆA KRAJ: 445B,455, STUBLINE: 2,30-42,46D,54-56,60-62,78A-82,86,118,428,448,454-460,464,468-470,1,35,39-47,61,79,443-447,451,455-463,499,553, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 0,40A,44-46D,52A,58B-60Đ,64G,78C-82A,92G,164,400,432G,440A,444-444,452-452,456-456D,462,1A,11G,31,35-37C,45-47D,53-55,61,77,291,295A,443-445C,451-457,491-495A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, ZARIĆA KRAJ: 68A,
Sopot
08:30 - 14:30 Naselje PARCANI: BOGOSAVA FILIPOVIĆA: 4-10,22,30-32,36,40-48,3-11,17-19, BORIVOJA MIRKOVIĆA: 4-6,1A-5, BOSTANIŠTE: 2-2A,6A-8,26-30,1-5B,9-11A, BRAĆE JOVANOVIĆ: 2A-4,8-12,1-13, DOBROSAVA RADOSAVLjEVIĆA: 6,1-5, DRAGIŠE ŽIVKOVIĆA: 2-8,12-14,3-17, DRAGOLjUBA JOVANOVIĆA-TRUJE: 2-6,16-18D,22-26A,30-36,42-48,52A-60,64A,72,78,84A-90A,96-96A,100A,106-112A,118-120,126-128,1-3,7-11,15-17,21-25,29-33,37,41-45,49-67,71-75,79, DRAGOSLAVA TODOROVIĆA: 2-4,3-5, IVE LOLE RIBARA: 2A-6,1-11B, JAKOVA VIĆENTIJEVIĆA: 4-10,14-18B,22,9-13, JULIJANE RADOŠEVIĆ: 2-18,1-5,9-11A, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2-6A,10-12,16A-20,1-3,7-11,15A-27,31A-33,37,47-51,55, MILANA ILIĆA: 4-6,3-9,13,17,243, MILIVOJA ILIĆA: 1,5-9, MILORADA ILIĆA: 4,1,15, MILOSAVA JOVANOVIĆA-ZEKE: 2A-4,8,28-32,42-44,48,1-3,7-9A,15-25A,33,71, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-6,10-20A,24-32A,36-38,44,1-9,13,17-23, MIODRAGA ILIĆA: 2-4,1-3,53A, MIODRAGA MIHAILOVIĆA: 4,10,1-3, MOMČILA ĐUKIĆA: 2-18, NATALIJE OBRADOVIĆ: 2-8,1A, PREDRAGA GAJIĆA: 2-4,1-3, RADA JOVANOVIĆA: 2-4,8-16V,20-24,28A,40-42,46-48,52A-54,64-66,70-72D,76-86,94-96,104-108,118-118,122-128,134-146,172-172C,3-7,13-15,19-23,29,33A-37A,41-45,49-51,69-73,77-85,97-99,103-105, RADISAVA MILENKOVIĆA: 2-10,16-20,1A-13, SAVE CRNjAKOVIĆA: 1-1A,5-9, SAVE VIĆENTIJEVIĆA: 2,10-12,16-20,24-26A,34,5A-7,11,15-19,23-27,31A,37-39, STANINA: 4-6,10-14,18-28,34-38,52-54,1-5,15-17,21,25-27,39, SVETOMIRA NEDELjKOVIĆA: 2-10,14,18-24,176B,1A,5A-13, TRG NARODNIH HEROJA: 4,1, VELjE JOVANOVIĆA: 2-6,12-16,1-3, VELjE MILENKOVIĆA: 1-3A,9,15-17, ZELENE BARE: 4,70,270,278B-278C,5, ŽIVKA ILIĆA: 2-8,12-18,24, ŽIVOTE TODOROVIĆA: 4,16-18,1-3,7, Naselje RALjA: ANDREJE MITROVIĆA: 1A, BATE MIRKOVIĆA: 2,13-15,33A, CANE MARJANOVIĆ: 8B-10,1-3A,11-13, CRNOTRAVSKA: 1-5, ČUKARIČKA: 6,1-5, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-12,1-9A, HERCEGOVAČKA: 2-6,10-16,1A-7, KARAĐORĐEVA: 15, KOSMAJSKA: ,2,6,3, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2A,6-24A,1-27A,35A-37A, LOVĆENSKA: 2-2A,6-6A,12,18-20,24-26,30,1A-7, MIĆE MARKOVIĆA: 2-8,400,1-9, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 12, MOŠE PIJADE: 2-4,8-12,18-30,34-36,1-1A,5-7,11-21,25-33,39-43, OPLENAČKA: 2-6,1-3,7, OSLOBODILACA BEOGRADA: 7,13, PASTEROVA: 2-2A,6-14,18-22,26,3,7-11,15-17,21,25, PROFESORA ANDONOVIĆA: 2-22,26-28,32-36A,48,156A,3-7,11-11A,15,25-27,33A,37A-41V,47-49, PRVOMAJSKA: 2-8A,12-14,3-9,15-17, RADA JOVANOVIĆA: 2A-8,12-20A,24,30-34,38,42-42A,1-27,31,41-51, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 2-2A,6-14B,20-20B,1-11,17,25,29,33,37-39A,43-47,55-57, SOCIJALISTIČKOG SAVEZA: 2A-12,18,1,7-9,13-15, SREMSKA: 3-5, ŠUMADIJSKA: ,2-6F,10-14,18-22,1-11,15-23,27-37,43-47, TOPLIČKA: 4,7, TRIGLAVSKA: 4-8,1, TRINAESTOG OKTOBRA: 57,63, VELjE JOVANOVIĆA: 4-12,1-3, VOJVODE PUTNIKA: 2-12A,16,20-24A,32-34A,38-42,46,58-62,1-3,7B-23A, VOJVODE STEPE: 2A-4,8-12,20,7R,23B, VUKA KARADžIĆA: 2,1-11,17, ZMAJ-JOVINA: 2-2A,6-10,1-3,9-11,15, Naselje ROGAČA: BOGOLjUBA TODOROVIĆA: 12,
Mladenovac
08:00 - 16:00 Naselje JAGNjILO: JAGNjILO: ,260,396,414,458,464,1860,1,395,399,409,449,571,
Surčin
08:00 - 18:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 266,280-280,284-290,237-241,245b-249, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22,1-3,7-9, MATICE SRPSKE: 10,14,15, METOHIJSKA: 14, SREMSKIH PARTIZANA: 139, ŠUMADIJSKA: 3, TAŠKA NAČIĆA: 4,8,1-5, VINOGRADSKA: BB,2p,43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: bb,366-372o,376-378V,382-382A,386B-390A,396,359d,363B-365,369-369d,373-377H,381a-381F,
