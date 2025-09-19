Slušaj vest

Sednica Skupštine grada Beograda biće održana danas, a odbornici će razmatrati 31 tačku dnevnog reda.

Više tačaka odnosi se na predloge planova detaljne regulacije značajnih za razvoj grada.

Među njima su: plan privrednog parka uz auto-put E-70 severno od petlje „Aerodrom“, plan za privredni park uz deonicu auto-puta E-75 u Batajnici, kao i plan za zonu komercijalnih sadržaja severno od Dobanovačkog puta.

Pred odbornicima će se naći i plan prostorne celine Dedinje na Senjaku (blokovi 29, 31 i 33), predlog izmene plana za naselje „Padina“ na teritoriji opština Zvezdara i Voždovac, kao i nekoliko predloga odluka o izradi novih planova detaljne regulacije.

Na dnevnom redu su i rebalansi programa poslovanja više javnih preduzeća za 2025. godinu, predlozi odluka o dopunama i izmenama u oblasti kulture, komunalnog reda i postavljanja plutajućih objekata na vodnom zemljištu.

Odbornici će odlučivati i o saglasnosti na aneks 3 ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje komunalne delatnosti javnog prevoza na delovima linija koje povezuju opštine Grocka, Zvezdara, Voždovac, Čukarica, Rakovica i Savski venac.