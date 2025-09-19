Slušaj vest

Građani Republike Srbije imaće priliku da, sutra sa početkom u 11 časova, prisustvuju velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva" na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu.

Posetioci će moći da dođu na prostor izvođenja parade od 8.30 časova, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra „Ušće" prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i pravca Zemuna.

U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima.

Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru posetilaca, a zbog bezbednosti građana neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugim licima. Takođe, pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

Ulaz je slobodan za punoletne građane i maloletna lica uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca iz bezbednosnih razloga.