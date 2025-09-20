Beograd
DELOVI 2 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ STRUJE: Isključenja zbog radova, ovo je spisak ulica
Iz Elektrodistribucije Beograd obaveštavaju da će danas biti privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom u sledećim ulicama:
Opština Čukarica
Radnička 8, od 15:30 do 19:30
Opština Surčin
Isključenja od 8.30 do 12 sati
Naselje Surčin: Aerodromski put 6; Braće Ogrizović 2; Bratstva i Jedinstva (brojevi 2-14, 24, 28-30, 34, 40-48, 62-84, 1-7, 13, 21-31C, 35, 39-41)
Doktora Požareva 2-18, 7-29
Kosovska 95-97, 101-163, 108-114, 120-134, 138-190, 194-202
Nikole Zrinjskog 1-15, 21-23, 2-6, 10-18, 22
Obreška 1-21, 6-14
Seljačke bune 1, 10-12, 15, 18-20, 21-23
Vojvođanska 263-297, 288-320
