Slušaj vest

Iz Elektrodistribucije Beograd obaveštavaju da će danas biti privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom u sledećim ulicama:

Opština Čukarica

Radnička 8, od 15:30 do 19:30

Opština Surčin

Isključenja od 8.30 do 12 sati

Naselje Surčin: Aerodromski put 6; Braće Ogrizović 2; Bratstva i Jedinstva (brojevi 2-14, 24, 28-30, 34, 40-48, 62-84, 1-7, 13, 21-31C, 35, 39-41)

Doktora Požareva 2-18, 7-29

Kosovska 95-97, 101-163, 108-114, 120-134, 138-190, 194-202

Nikole Zrinjskog 1-15, 21-23, 2-6, 10-18, 22

Obreška 1-21, 6-14

Seljačke bune 1, 10-12, 15, 18-20, 21-23

Vojvođanska 263-297, 288-320

Ne propustiteBeograd(MAPA) EVO KUDA ĆETE SUTRA MOĆI DA SE KREĆETE U NOVOM BEOGRADU: Ulaz na vojnu paradu od 8.30 sati, na dve lokacije
2025-09-19 12_19_43-WhatsApp.png
BeogradSEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Na dnevnom redu 31 tačka
IMG-20250919-WA0281.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: 3 osobe povređene u saobraćajnim nezgodama
hitna-pomoc-noc-3.jpg
BeogradDANAS SE NASTAVLJA AKCIJA SUZBIJANJA KOMARACA U BEOGRADU: Tretmanom će biti obuhvaćene ove lokacije
komarci-zaprasivanje-foto-nebojsa-mandic-jul-2016.jpg