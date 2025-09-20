Slušaj vest

Nacionalno takmičenje za najboljeg pekara Srbije "Pekarijada 2025", nakon kvalifikacija održanih tokom proleća i letnje pauze, biće nastavljeno 23. septembra u Lesaffre pekarskom centru u Beogradu kroz polufinalna i finalna nadmetanja, a krajem novembra svečano će biti dodeljena nagrada "Prvi među najboljima".

To takmičenje, koje kompanija Lesaffre organizuje peti put, okuplja profesionalne pekare, pica majstore i mlade talente iz čitave Srbije, a ove godine više od 200 prijavljenih učesnika pokazuje umeće u kategorijama: burek, štrudla, hleb, kroasan i pica, dok se budući pekari nadmeću u pripremi štrudle sa makom, saopšteno je iz kompanije.

Žiri od 35 stručnjaka u oblasti pekarstva, među kojima su i članovi nacionalnog tima sa evropskog prvenstva, ocenjuje svaku majstorsku kreaciju, uzimajući u obzir tehniku, izgled, ukus i prezentaciju, kao i posvećenost i kreativnost takmičara.

