Slušaj vest

Beograđani i gosti prestonice moći će danas da uživaju u raznovrsnom programu manifestacije „Beogradsko leto“, koja donosi spoj kulture, zabave, sporta i kreativnih radionica na prostoru Kalemegdana.

Fontana Ribar 

Od 19 časova – projekcija filma „Nedelja“ o životu Džeja Ramadanovskog.

Do 21. septembra traje Balkan food festival, sa radnim vremenom od 14 do 23 časa radnim danima i od 12 do ponoći vikendom.

Scena Gornji grad

  • 15h – Letnji muzički miks
  • 16h – Interaktivna predstava „Kako postati super heroj“
  • 17h – Kviz znanja „Pogodi tačan broj“
  • 18h – Kids zumba „Plešemo i vežbamo“
  • 19h – Laser šou „Mini Diskoteka“

Kreativno dvorište (15–20h)

 Likovne radionice, društvene igre, kreativne „Hama“ figure, druženje sa klovnom i crtanje lica.

Viteško seoce (15–20h)

Izložba srednjovekovnog oružja i oruđa, fotografisanje na tronu, stone igre, sekcija mačevanja i streličarstvo za decu.

Sportsko seoce (16–20h)

Fudbal, košarka, odbojka, badminton, igre za decu, fudbalski izazov, turnir u badmintonu i takmičenje „Kalemegdanijada“.

Manifestacija nudi bogat sadržaj za sve generacije – od ljubitelja filma i muzike, preko mališana koji žele zabavu i igru, do onih koji žele da probaju specijalitete sa Balkana ili osete duh viteških vremena.

