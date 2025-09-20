BEOGRADSKO LETO NA KALEMEGDANU: Danas film o Džeju, viteške igre i Balkan food festival
Beograđani i gosti prestonice moći će danas da uživaju u raznovrsnom programu manifestacije „Beogradsko leto“, koja donosi spoj kulture, zabave, sporta i kreativnih radionica na prostoru Kalemegdana.
Fontana Ribar
Od 19 časova – projekcija filma „Nedelja“ o životu Džeja Ramadanovskog.
Do 21. septembra traje Balkan food festival, sa radnim vremenom od 14 do 23 časa radnim danima i od 12 do ponoći vikendom.
Scena Gornji grad
- 15h – Letnji muzički miks
- 16h – Interaktivna predstava „Kako postati super heroj“
- 17h – Kviz znanja „Pogodi tačan broj“
- 18h – Kids zumba „Plešemo i vežbamo“
- 19h – Laser šou „Mini Diskoteka“
Kreativno dvorište (15–20h)
Likovne radionice, društvene igre, kreativne „Hama“ figure, druženje sa klovnom i crtanje lica.
Viteško seoce (15–20h)
Izložba srednjovekovnog oružja i oruđa, fotografisanje na tronu, stone igre, sekcija mačevanja i streličarstvo za decu.
Sportsko seoce (16–20h)
Fudbal, košarka, odbojka, badminton, igre za decu, fudbalski izazov, turnir u badmintonu i takmičenje „Kalemegdanijada“.
Manifestacija nudi bogat sadržaj za sve generacije – od ljubitelja filma i muzike, preko mališana koji žele zabavu i igru, do onih koji žele da probaju specijalitete sa Balkana ili osete duh viteških vremena.