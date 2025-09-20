Beograd
BUM MARKET NA PIJACI ZEMUN: Danas od 9 do 16 sati
Manifestacija "Bum market" biće održana danas na pijaci "Zemun", od 9 do 16 sati saopštilo je Javno-komunalno preduzeće Beogradske pijace.
Posetioci će, pored bogate ponude poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, moći da uživaju i u izboru ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, dekupaža, heklanih stvari, slika, kao i u bogatom izboru prirodne kozmetike.
Beogradske pijace navode da na taj način pružaju podršku ženskom preduzetništvu, ali i da raznovrsnu ponudu zemunske pijace čine bogatijom.
