Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su set planskih akata važnih za razvoj i uređenje grada. Doneto je sedam planova detaljne regulacije, među kojima su privredni parkovi uz auto-put E70 u Surčinu i E75 u Batajnici, spoljna magistralna tangenta Pančevačkog puta na Paliluli, kao i zona komercijalnih sadržaja severno od Dobanovačkog puta u Zemunu.

Usvojeni su i planovi za blokove na Savskom vencu i Starom gradu, dok su na Zvezdari i Voždovcu dopunjeni postojeći. Pokrenuta je i izrada novih planova, uključujući privrednu zonu „Belarica” u Zemunu.

Kako je istaknuto, planovima će se unaprediti stanovanje, poslovanje i privredni razvoj, ali i poboljšati saobraćajna infrastruktura – od kružnih tokova na Novom Beogradu do rekonstrukcije Studentske ulice.

Opozicija je, međutim, kritikovala odluke tvrdeći da se Beograd urbanizuje stihijski i bez dovoljno pažnje prema zelenim površinama i parking mestima.

