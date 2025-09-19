ODBORNICI SKUPŠTINE BEOGRADA USVOJILI SET PLANOVA DETALJNE REGULACIJE: Privredni parkovi, nova saobraćajna rešenja i rekonstrukcije u više opština
Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su set planskih akata važnih za razvoj i uređenje grada. Doneto je sedam planova detaljne regulacije, među kojima su privredni parkovi uz auto-put E70 u Surčinu i E75 u Batajnici, spoljna magistralna tangenta Pančevačkog puta na Paliluli, kao i zona komercijalnih sadržaja severno od Dobanovačkog puta u Zemunu.
Usvojeni su i planovi za blokove na Savskom vencu i Starom gradu, dok su na Zvezdari i Voždovcu dopunjeni postojeći. Pokrenuta je i izrada novih planova, uključujući privrednu zonu „Belarica” u Zemunu.
Kako je istaknuto, planovima će se unaprediti stanovanje, poslovanje i privredni razvoj, ali i poboljšati saobraćajna infrastruktura – od kružnih tokova na Novom Beogradu do rekonstrukcije Studentske ulice.
Opozicija je, međutim, kritikovala odluke tvrdeći da se Beograd urbanizuje stihijski i bez dovoljno pažnje prema zelenim površinama i parking mestima.