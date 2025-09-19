Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije pokreće sudske postupke protiv korisnika koji nisu postupili po pravili uredbe o uništavanju ambrozije, saopšteno je u tom Ministarstvu. Na pitanje da li ima još negde u Srbiji takozvane slobodne, zelene zone, bez ambrozije, odgovaraju da se ova korovska biljka proširila po celoj teritoriji Srbije.

Kako se nezvanično saznaje, sledeće nedelje će prve lokacije biti pokošene po nalogu inspekcija u Somboru i Krusevacu.

Podsetimo, pre nekoliko dana Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije uputilo je svim lokalnim samoupravama obaveštenje o njihovim obavezama u sprovođenju Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje ambrozije.

"Ambrozija je jedna od najrasprostranjenijih i najštetnijih alergenih korovskih vrsta koja nanosi značajnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji i zdravlju stanovništva. Zbog toga je neophodno da lokalne samouprave, vlasnici i korisnici zemljišta blagovremeno preduzmu sve propisane mere uništavanja ove biljke, i to pre početka njene faze cvetanja, koja traje od jula do septembra", navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Lokalne samouprave su u obavezi da odmah po prijemu informacija o prisustvu ambrozije na svojoj teritoriji pismeno obaveste vlasnike i korisnike zemljišta i nalože im uništenje ove štetne biljke u roku od 15 dana od prijema obaveštenja, saopšteno je.

Foto: Shutterstock

Sudski postupak protiv onih koji ne unište ambroziju

U Ministarstvu su kaž i da je Vlada Republike Srbije još 2006. godine donela Uredbu o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije i da “njeno uništavanje kreće u maju i traje do završetka vegetacije”.

“U slučaju nepostupanja po ovoj uredbi vlasnika - korisnika parcela na kojoj se nalazi korovska biljka ambrozija, angažuje se gradsko zelenilo ili drugi izvođač koji će o trošku korisnika da izvrši mehaničko uništavanje ambrozije, a protiv korisnika pokreće se sudski postupak”, rekli su nam u Ministarstvu.

Ambrozija se proširila po celoj teritoriji Srbije

Na pitanje u kojim lokalnim samoupravama je ambrozija najrasprostranjenija, a u kojim je nema, rečeno nam je da je “ambrozija kao korovska biljka rasprostranjena u celoj Srbiji, kao i u okolnim zemljama u manjem ili višem obimu, tako da nema opštine ili grada gde nije prisutna”, ali i dodaju da lokalne samouprave preduzimaju radnje preko svojih komunalnih službi - meru uništavanja košenjem na području svojih opština”.

Ambrozije ranije nije bilo u ovolikoj meri, i postojale su takozvane zelene zone, ali sada se ova veoma jaka alergena korovska biljka proširila po celoj Srbiji.

Koliko je stanje alarmantno pokazuje primer Beograda, gde su koncentracije polena ambrozije najveće za poslednje 23 godine, koliko se uopšte i meri.

„To su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije u prestonici od kada obavljamo ovaj monitoring, a krenuli smo pre 23 godine“, rekla je za Tanjug Mirjana Mitrović, rukovodilac grupe za monitoring alergenog polena – Agencije za zaštitu životne sredine.

Pre oko dve nedelje zabeležene su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije u Beogradu od kada se vrši monitoring, a to su 992 polenova zrna po metru kubnom vazduha.

Inače, korovska biljka ambrozija može da se uništi na dva načina - mehanički košenjem u naseljenom mestu i hemijskim putem - upotrebom herbicida u ranoj fazi van naseljenog mesta, kao i sprovođenjem agrotehničkih mera u vidu obrade zemljišta i nege useva.

Foto: Shutterstock

Valjevo rekorder po koncentraciji polena u septembru

Podsetimo da je koncentracija polena ambrozije u pojedinim danima u ovom mesecu najviše izmerena u Valjevu, Obrenovcu, na Novom Beogradu, Čukarici, u Sremskoj Mitrovici, Požarevcu, Somboru, Subotici, zapravo, to je ceo pojas od Beograda ka centralnoj Srbiji, do Valjeva. Inače, Valjevo je u septembru apsolutni rekorder gde je zabeleženo 1.535 polenovih zrna po kubnom metru vazduha, što je još gore od veća alarmantne situacije u Beogradu.

S druge strane, u Kragujevcu, Sokobanji i Vranju izmerena je minimalna koncentracija polena.

Još pre dve godine u Srbiji je bilo veoma malo slobodnih zona, odnosno mesta gde ambrozije nema.

Ima li „slobodnih zona od ambrozije" u Srbiji

O tome je 2023. godine pričala takođe Mitrovićeva

Po pitanju zahvaćenosti određenih delova Srbije ambrozijom, Mitrovićeva ističe da ova biljka invazivno napreduje ka delovima zemlje gde ranije nije bila prisutna.

- Ova biljka se širi ka Beogradu, Požarevcu, Valjevu i centralnoj Srbiji, što ukazuje na to da ambrozija invazivno napreduje prema drugim delovima zemlje gde ranije nije bila prisutna. I dalje postoje neki planinski predeli iznad 500 metara nadmorske visine gde se korov još uvek nije dobro raširio, kao što su Zlatibor i Sokobanja koja je u zelenoj zoni. Tamo se polen nalazi u malim količinama - kaže.

Cvetanje traje do oktobra

Granična vrednost za ambroziju je 30 polenovih zrna po kubnom metru vazduha, što je u odnosu na druge alergene duplo manje, a to govori u prilog njenoj agresivnosti.

- Po biologiji i dinamici ove biljke, njeno cvetanje traje do kraja oktobra, ali njen vrhunac je prošao i ona je u znatnom padu. Ipak, ambrozija i dalje beleži prekogranične vrednosti. Istine radi, daleko manje nego što je bilo, ali je i dalje u crvenom, što alergičnima pravi problem – rekla je Mirjana Mitrović, rukovodilac Grupe za polen Agencije za zaštitu životne sredine.

Koncentracija najmanja tokom kiše

Po rečima Mitrovićeve, “polen ambrozije ima čičkastu strukturu koja se pričvršćuje za naše disajne organe i delove pluća, pa ga je teško iskašljati i eliminisati. Pre toga, dolazi do hemijske reakcije sa svim telesnim tečnostima, što stvara najveće probleme”.

Koncentracija polena je najveća ujutru i u toku prepodneva, a najmanja nakon kiše. Najveću produkciju polena, ambrozija ima u avgustu i septembru.

"Oči su mi natečene i krvave"

I na platformi Redit kosrisnici su podelili svoja mišljenja, a uglavnom su se javljali oni koje muči alergija ili poznaju nekog, a kroz napisane reči može se osetiti sva njihova patnja.

"Ljudi, kako vi ovo izdržavate? Ja poslednjih 15 dana ne mogu pet minuta da izdržim ili da ne kinem ili da ne duvam nos, oči me peku i skroz su mi natečene i krvave, a grlo me boli i peče. Koristim i jači lek za alergiju i kapi za nos, ali ne pomaže. Takođe, svi oko mene koji su alergični muku muče, neki ne izlaze iz kuće", očajan je jedan forumaš iz Beograda koji muku muči sa alergijom.

"Imao sam astmatičan napad"

Svoju muku je podelio još jedan forumaš: “Prošle nedelje sam prvi put u životu imao astmatični napad. Inače, alergičan sam na ambroziju. Evo me na lekovima i sa pumpicom”.

Nizali su se redom problemi i tegobe ljudi kojima ambrozija ozbiljno ugrožava zdravlje:

“Ujutru se budim sa osećajem da su mi sinusi ispunjeni čarapama. Na selu sam trenutno pa je situacija još gora nego u gradu. Juče smo išli putem koji je bukvalno obrastao sa obe strane u špalir ambrozije.”

“Ne sećam se kakav je osećaj disati na nos.”

“Bili na moru dečko i ja. On tamo za dan prodisao, vratio se ovde, za dan opet došlo do gušenja. Jezivo!”