Zbog vojne parade „Snaga jedinstva 2025“, koja se održava sutra, od ponoći će biti izmenjen režim saobraćaja i rada pojedinih linija javnog gradskog prevoza, a saobraćaj će biti potpuno obustavljen u pojedinim ulicama u Novom Beogradu.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, saobraćaj će sutra tokom celog dana biti potpuno obustavljen u pojedinim delovima Novog Beograda.

Totalna obustava biće u Bulevaru Nikole Tesle (od kružnog toka kod TC „Ušće“ do Ulice Džona Kenedija), u Ulici Džona Kenedija (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina), u Bulevaru Mihajla Pupina (od kružnog toka kod TC “Ušće“ do Ulice Džona Kenedija, u oba smera), u Ulici ušće, (od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle), u Aleksinačkih rudara (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina) kao i u Ulici trešnjinog cveta (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina.

DETALJAN SPISAK

Vozila sa linije 15 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Teodora Hercla i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 16 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča do okretnice „Novi Beograd /Paviljoni“.

Vozila sa linije 17 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 18 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 65 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 67 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 71 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Bulevar umetnosti i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 72 i 75 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 73 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 76 će u oba smera ići Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 77 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 78 će u oba smera ići Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 82 će u oba smera saobraćati trasom: Avijatičarski trg – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 83 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 85 će u oba smera saobraćati: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati trasom: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtrlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje svojim redovnim trasama.

Vozila sa linije 88 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Stevana Markovića do terminusa “Kej oslobođenja“.

Vozila sa linija 610 i 611 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Avijatičarski trg – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 613 će u oba smera saobraćati od terminusa “Novi Beograd /Paviljoni“ Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 711 će u oba smera saobraćati od terminusa “Novi Beograd /Paviljoni“ Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

Izmene noćnih linija

Noćna linija 15N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 95N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 706N i 707N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Tošin bunar, Ivićevom, Vrtlarskom, Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Avijatičarski trg i dalje svojim redovnim trasama.

