Zbog vojne parade „Snaga jedinstva 2025“, koja se održava sutra, od ponoći će biti izmenjen režim saobraćaja i rada pojedinih linija javnog gradskog prevoza, a saobraćaj će biti potpuno obustavljen u pojedinim ulicama u Novom Beogradu.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, saobraćaj će sutra tokom celog dana biti potpuno obustavljen u pojedinim delovima Novog Beograda, piše RTS.

Totalna obustava biće u Bulevaru Nikole Tesle (od kružnog toka kod TC „Ušće“ do Ulice Džona Kenedija), u Ulici Džona Kenedija (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina), u Bulevaru Mihajla Pupina (od kružnog toka kod TC “Ušće“ do Ulice Džona Kenedija, u oba smera), u Ulici ušće, (od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle), u Aleksinačkih rudara (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina) kao i u Ulici trešnjinog cveta (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina.