IZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG VOJNE PARADE Od ponoći ove linije saobraćaće izmenjenim trasama! Pogledajte DETALJAN SPISAK
Zbog vojne parade „Snaga jedinstva 2025“, koja se održava sutra, od ponoći će biti izmenjen režim saobraćaja i rada pojedinih linija javnog gradskog prevoza, a saobraćaj će biti potpuno obustavljen u pojedinim ulicama u Novom Beogradu.
Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, saobraćaj će sutra tokom celog dana biti potpuno obustavljen u pojedinim delovima Novog Beograda.
Totalna obustava biće u Bulevaru Nikole Tesle (od kružnog toka kod TC „Ušće“ do Ulice Džona Kenedija), u Ulici Džona Kenedija (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina), u Bulevaru Mihajla Pupina (od kružnog toka kod TC “Ušće“ do Ulice Džona Kenedija, u oba smera), u Ulici ušće, (od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle), u Aleksinačkih rudara (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina) kao i u Ulici trešnjinog cveta (od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina.
DETALJAN SPISAK
Vozila sa linije 15 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Teodora Hercla i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 16 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča do okretnice „Novi Beograd /Paviljoni“.
Vozila sa linije 17 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 18 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 65 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 67 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 71 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Bulevar umetnosti i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linija 72 i 75 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 73 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 76 će u oba smera ići Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 77 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 78 će u oba smera ići Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Narodnih heroja, Pariske komune i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 82 će u oba smera saobraćati trasom: Avijatičarski trg – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 83 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 85 će u oba smera saobraćati: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati trasom: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtrlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna i dalje svojim redovnim trasama.
Vozila sa linije 88 će u oba smera saobraćati trasom: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Stevana Markovića do terminusa “Kej oslobođenja“.
Vozila sa linija 610 i 611 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Avijatičarski trg – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje redovnim trasama.
Vozila sa linije 613 će u oba smera saobraćati od terminusa “Novi Beograd /Paviljoni“ Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 711 će u oba smera saobraćati od terminusa “Novi Beograd /Paviljoni“ Bulevarom maršala Tolbuhina, ulicama Pariske komune, Narodnih heroja, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.
Izmene noćnih linija
Noćna linija 15N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 95N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linija 706N i 707N će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Tošin bunar, Ivićevom, Vrtlarskom, Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Avijatičarski trg i dalje svojim redovnim trasama.
Kurir/RTS
