VAŽNO ZA GRAĐANE! Izmene u saobraćaju zbog održavanja vojne parade "Snaga jedinstva 2025": Skraćene trase i novi termini polazaka, ovo je detaljan spisak
Sekretarijat za saobraćaj obavestio je da će danas, zbog održavanja vojne parade „Snaga jedinstva 2025”, doći do obustave saobraćaja i izmena na linijama javnog prevoza.
Potpuna obustava saobraćaja
Od 00.00 do 10.00 i od 14.00 do 24.00 časa: Bulevar Nikole Tesle (od kružnog toka kod TC „Ušće” do Ulice Džona Kenedija), Džona Kenedija, Bulevar Mihajla Pupina, Ušće, Aleksinačkih rudara i Trešnjinog cveta.
Od 10.00 do 14.00 časova: ista trasa + Brankov most.
Dodatne obustave
Od 10.00 do 14.00 časova: Terazijski tunel, Zeleni venac, Brankova ulica, Brankov most, Sajmište i prilazne raskrsnice.
Od 11.00 do 13.00 časova: povremeno zauzete pešačke staze na Brankovom mostu.
Tokom dana obustava i u Karađorđevom trgu, Bulevaru Nikole Tesle, Bulevaru maršala Tolbuhina, Džona Kenedija, Bulevaru Mihajla Pupina, Ušću, Aleksinačkih rudara, Omladinskih brigada, Bulevaru umetnosti i Ulici Trešnjinog cveta.
Izmene u javnom prevozu zbog parade „Snaga jedinstva 2025”
Linije sa skraćenim trasama
27Е, 35 - saobraćaju do okretnice Trg republike.
84, 704, 706, 707 - skraćena do okretnice Novi Beograd /Blok 20/.
EKO1 - privremeno ukinuta.
Linije koje polaze sa Zelenog venca umesto redovnog terminusa
15: ka Zemunu – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Mostarska petlja – most „Gazela” – M-11 – Vladimira Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Teodora Hercla i dalje redovnom trasom. Povratak: Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – M-11 – Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Balkanska – Jug Bogdanova – terminus „Zeleni venac”.
71, 72, 75: ka Novom Beogradu i Bežanijskoj kosi – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Gazela – Vladimira Popovića – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno. Povratak preko Balkanske i Jug Bogdanove do „Zelenog venca”.
60L: iz „Zelenog venca” – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Gazela – M-11 – Vladimira Popovića – Zemunski put – Zarije Vujoševića i dalje redovno. Povratak: Zarije Vujoševića – Zemunski put – M-11 – Gazela – Mostarska petlja – Savska – Balkanska – Jug Bogdanova – „Zeleni venac”.
Linije koje prelaze Gazelu i M-11
9A: ka Novom Beogradu – Nemanjina – Savska – Mostarska petlja – Gazela – M-11 – Vladimira Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Milentija Popovića i dalje redovno. Povratak: Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Vladimira Popovića – M-11 – Gazela – Savska – Nemanjina.
16: ka Novom Beogradu – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša – Gazela – M-11 – Vladimira Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča (okretnica Paviljoni). Povratak: Pariske komune – Narodnih heroja – Zorana Đinđića – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – M-11 – Gazela – Takovska – Džordža Vašingtona – Despota Stefana.
65, 77: ka Novom Beogradu – 27. marta – Takovska – Kneza Miloša – Gazela – M-11 – Vladimira Popovića – Zorana Đinđića – Narodnih heroja i dalje redovno. Povratak preko Bulevara Milutina Milankovića – Gazele – Takovske – 27. marta.
67: oba smera – Antifašističke borbe – Gazela – Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudora Vilsona do terminusa „Beograd na vodi”.
68: ka gradu – Zorana Đinđića – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – M-11 – Gazela – Savska – Bulevar Vudora Vilsona („Beograd na vodi”). Povratak istim putem preko Gazele i Zorana Đinđića.
78: ka Zemunu – Nemanjina – Kneza Miloša – Gazela – M-11 – Vladimira Popovića – Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune. Povratak: Pariske komune – Narodnih heroja – Zorana Đinđića – Milentija Popovića – Milutina Milankovića – Gazela – Mostarska petlja – Nemanjina.
83: ka Zemunu – Nemanjina – Kneza Miloša – Gazela – M-11 – Vladimira Popovića – Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – 22. oktobra – Avijatičarski trg – Glavna. Povratak istim putem preko Gazele.
95 i E6: ka Novom Beogradu – Despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša – Gazela – M-11 – Antifašističke borbe i dalje redovno. Povratak istim putem.
Linije sa manjim izmenama unutar Novog Beograda
17, 73, 82 – idu preko Tošinog bunara, Ivićeve i 22. oktobra ka Zemunu.
18, 76, 78 – idu preko Omladinskih brigada – Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune.
71 – dodatno koristi Bulevar umetnosti.
72, 75 – izmenjene unutar Novog Beograda, deo trase preko Tošinog bunara.
85 – preko Omladinskih brigada – Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka.
88 – Omladinskih brigada – Zorana Đinđića – Tošin bunar – Ivićeva – Avijatičarski trg – Kej oslobođenja.
610, 611 – Avijatičarski trg – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada.
613 – od Paviljona preko Bulevara maršala Tolbuhina – Pariske komune – Narodnih heroja.
711 – od Paviljona preko Tolbuhina – Pariske komune – Narodnih heroja – Zorana Đinđića – Omladinskih brigada.