Slušaj vest

Pretposlednjeg vikenda u septembru, sugrađane i posetioce glavnog grada očekuje veliki broj manifestacija, koncerata, i bogat umetnički i dečji program.

Manifestacija "Božanstveni bazar u Božidarcu", održan je u subotu 20. septembra od 17 do 22 časa. Ovaj događaj okuplja 30 umetnika, rukotvoraca, preduzetnika i hobista. Zajedničko za sve izlagače je dobra ideja, kreativnost, ručni rad i domaća proizvodnja.

U nedelju, 21. septembra, u Narodnom muzeju, biće održan koncert "Tradicionalno i savremeno u klavirskoj muzici", a publika će imati priliku da čuje spoj klasične tradicije i savremenog izraza.

Kurir.rs/Grad Beograd

Ne propustiteBeogradDELOVI 2 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ STRUJE: Isključenja zbog radova, ovo je spisak ulica
175794547717445382021732446188monteri-struja_foto-rina.jpeg
DruštvoEvo zašto se grade kružni tokovi u Beogradu: Ljudi misle da usporavaju saobraćaj, a ovo je prava istina FOTO
Kružni tok na Terazijama
DruštvoTina je imala samo 10 godina kada je umrla: Iz škole na večni počinak ispratila ju je učiteljica sa samo nekoliko kolega, meštani Sokoca ne kriju razočaranje
valentina.jpg
Pop kulturaPrekrajanje istorije u seriji "Sulejman Veličanstveni": Ovako je prikazan Beograd, Srbima se neće dopasti
Serija Sulejman veličanstveni