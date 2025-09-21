Vikend u Beogradu
VIKEND U BEOGRADU Evo kako i gde možete kvalitetno provesti pretposlednju nedelju septembra u prestonici (FOTO)
Pretposlednjeg vikenda u septembru, sugrađane i posetioce glavnog grada očekuje veliki broj manifestacija, koncerata, i bogat umetnički i dečji program.
Manifestacija "Božanstveni bazar u Božidarcu", održan je u subotu 20. septembra od 17 do 22 časa. Ovaj događaj okuplja 30 umetnika, rukotvoraca, preduzetnika i hobista. Zajedničko za sve izlagače je dobra ideja, kreativnost, ručni rad i domaća proizvodnja.
U nedelju, 21. septembra, u Narodnom muzeju, biće održan koncert "Tradicionalno i savremeno u klavirskoj muzici", a publika će imati priliku da čuje spoj klasične tradicije i savremenog izraza.
