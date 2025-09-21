Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.

Vračar 08:30 - 14:00

BULEVAR OSLOBOĐENJA: 1-7,11-13,25-25, TRG SLAVIJA: BB,BB,

Savski venac 12:00 - 15:00

BUL VOJVODE MIŠIĆA: 37-39,37-39,37-39,37-39,37-39, KOSTE GLAVINIĆA: 8A,

Novi Beograd 08:00 - 11:00

OMLADINSKIH BRIGADA: 23,

Novi Beograd 08:30 - 13:30

JURIJA GAGARINA: BB,170-184,165A-165b,173-173,183-183, NEHRUOVA: 51-51B.

