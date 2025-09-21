Bez struje
BEZ STRUJE DANAS 3 OPŠTINE U BEOGRADU Isključenja počinju u 8 časova: Proveriti da li je vaša ulica na spisku
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.
Vračar 08:30 - 14:00
BULEVAR OSLOBOĐENJA: 1-7,11-13,25-25, TRG SLAVIJA: BB,BB,
Savski venac 12:00 - 15:00
BUL VOJVODE MIŠIĆA: 37-39,37-39,37-39,37-39,37-39, KOSTE GLAVINIĆA: 8A,
Novi Beograd 08:00 - 11:00
OMLADINSKIH BRIGADA: 23,
Novi Beograd 08:30 - 13:30
JURIJA GAGARINA: BB,170-184,165A-165b,173-173,183-183, NEHRUOVA: 51-51B.
