Sportska priredba „Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu – IRONMAN 70.3” biće održana u nedelju, 21. septembra, kada će doći do zatvaranja pojedinih gradskih saobraćajnica, saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Beograd će drugi put biti domaćin manifestacije „IRONMAN 70.3”, koja će okupiti oko hiljadu takmičara iz više od pedeset zemalja sveta. Ove godine, biciklistička staza će biti izmenjena u odnosu na premijerno izdanje trke, pa će tako takmičari voziti jednom od najravnijih, najbezbednijih i najbržih biciklističkih deonica u Evropi, čime će umnogome biti popravljen kvalitet takmičenja.

Takmičenje će biti održano na Adi Ciganliji i okolnim saobraćajnicama, a takmičari će plivati 1,9 km u Savskom jezeru, voziti bicikl 90 km kroz teritoriju više beogradskih opština i trčaće 21,1 km oko Ade Ciganlije (tri kruga). Start trke je u 7 sati, a proglašenje pobednika se očekuje oko 13 časova.

Za potrebe realizacije manifestacije, saobraćaj će biti obustavljen kako na gradskim, tako i na republičkim saobraćajnicama.

Izmene u saobraćaju

Foto: Nemanja Nikolić

U periodu od 5.30 sati do 12.30 sati biće zatvoren deo auto–puta A2 (Miloš Veliki), od raskrsnice sa magistralnim putem M26 (Barič) do Petlje Surčin jug, u smeru ka Beogradu, kao i izlaz sa auto–puta E-75 na Petlju Surčin jug.

U periodu od 6 do 12.30 sati biće zatvoreni:

kružni tok iz pravca pristupne saobraćajnice Beogradu i Surčinske ulice ka Ulici Dr Ivana Ribara i Vojvođanskoj, kao i iz Ulice Dr Ivana Ribara ka Vojvođanskoj i Surčinskoj ulici, u smeru ka Gandijevoj ulici;

Vojvođanska ulica, od Ulice Dr Ivana Ribara do Egipatske ulice, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Vojvođansku ulicu, u smeru ka Gandijevoj ulici;

Egipatska ulica, od Vojvođanske ulice do Ulici Tošin bunar, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Egipatsku ulicu, smer ka Ulici Tošin bunar;

Ulica Tošin bunar, od Egipatske ulice do Bulevara heroja sa Košara, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Ulicu Tošin bunar, u smeru ka Bulevaru Heroja sa Košara;

Bulevar Heroja sa Košara, od Ulice Tošin bunar do Ulice Jurija Gagarina, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica u Bulevar Heroja sa Košara, u smeru ka Savi;

Most na Adi, kao i sve raskrsnice prilaznih saobraćajnica na Most na Adi, smer ka Topčideru;

Izlaz sa kružnog toka Mosta na Adi ka Bulevaru vojvode Mišića, smer ka Obrenovcu;

Radnička ulica, od Bulevara vojvode Mišića do Savske magistrale (E-763), u smeru ka Obrenovcu;

Izlaz sa Ade Ciganlije u Radničku ulicu i na Savsku magistralu.

U periodu od 6 do 15.30 sati biće zatvoreni sledeći delovi:

pešačko-biciklistička staza od Ade Ciganlije do Beogradskog sajma kod Rečne policije;

mali kružni tok (posle Sajma) ka Stenki;

Bulevar Vudroa Vilsona od terminusa linija javnog gradskog prevoza (TC „Galerija”) do ulaza na Beogradski sajam, u smeru ka Beogradskom sajmu;

pešačko-biciklistička staza na Mostu na Adi od Ulice Jurija Gagarina do Radničke ulice;

raskrsnica ulaz iz Radničke ulice na Adu Ciganliju;

raskrsnica izlaz sa Ade Ciganlije u Radničku ulicu i na Savsku magistralu.

Postoji mogućnost i za ranije otvaranje saobraćaja

Kako se navodi u saopštenju, u slučaju ranijeg završetka biciklističkog segmenta, saobraćajnice koje se koriste za ovaj deo trke, mogu biti i ranije otvorene za regularan saobraćaj. Linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po izmenjenom režimu, koji je definisao Sekretarijat za javni prevoz.

Tokom trajanja obustave saobraćaja biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija, definisana elaboratima saobraćajnog obezbeđenja manifestacije.

Takođe, zbog održavanja međunarodne trke spoljna garaža TC „Galerija” neće biti u funkciji u nedelju, 21. septembra u periodu od 8 do 16 časova. Ulaz u podzemnu garažu TC „Galerija” biće omogućen sa Bulevara Vudroa Vilsona i pored mosta Gazela, dok bi izlaz takođe trebalo da bude omogućen i ka Kuli Beograd/Ulica Nikolaja Kravcova i ka mostu Gazela. Iz preduzeća „Beograd na vodi” i TC „Galerija” navode i to da, ukoliko nadležni organi procene to da, iz razloga bezbednosti, treba zatvoriti izlaz iz podzemne garaže tržnog centra ka Gazeli, obezbeđenje TC „Galerija” će u navedenom periodu organizovati saobraćaj u garaži i usmeravati ga ka Kuli Beograd/Ulici Nikolaja Kravcova.