Kako su jutros rekli u toj službi, najgore je bilo kod Beogradskog sajma, gde je u sudaru dvoje kola povređeno devet osoba, od toga četiri teško.

Ukupno je u šest saobraćajnih nesreća noćas povređeno 16 osoba, dve su zbrinute na licu mesta, ostale su prevezene u bolnice.

Iz Hitne pomoći upozoravaju da su svi povređeni, sem jedne žene, mladi između 20 i 25 godina. Hitna pomoć je noćas intervenisala ukupno 133 puta, od toga 30 puta na javnim mestima.

Većina poziva toj službi usledila je zbog hroničnih zdravstvenih problema sugrađana.

