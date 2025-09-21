Šest osoba je teško povređeno noćas u saobraćajnim nesrećama, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.
hitna pomoć
TEŠKA NOĆ ZA LEKARE HITNE: 16 povređenih u saobraćajnim nesrećama
Slušaj vest
Kako su jutros rekli u toj službi, najgore je bilo kod Beogradskog sajma, gde je u sudaru dvoje kola povređeno devet osoba, od toga četiri teško.
Ukupno je u šest saobraćajnih nesreća noćas povređeno 16 osoba, dve su zbrinute na licu mesta, ostale su prevezene u bolnice.
Iz Hitne pomoći upozoravaju da su svi povređeni, sem jedne žene, mladi između 20 i 25 godina. Hitna pomoć je noćas intervenisala ukupno 133 puta, od toga 30 puta na javnim mestima.
Većina poziva toj službi usledila je zbog hroničnih zdravstvenih problema sugrađana.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši