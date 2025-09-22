Slušaj vest

„Gumball 3000” osnovan je 1999. godine, sa vizijom da kombinuje automobile, muziku, modu i popularnu kulturu. Ovogodišnji reli vozi se na relaciji od Istanbula do Ibice, od 20. do 26. septembra, a Beograd će biti treća stanica na ovom putu, od sedam predviđenih.

Događaj obuhvata defile i izlaganje oko 150 luksuznih sportskih automobila iz različitih zemalja, sa ciljem promocije automobilizma, turizma, kao i međunarodne saradnje i razmene iskustava. Događaj će biti održan u zoni Trga republike i imaće atraktivan muzički sadržaj, gde se očekuje i nastup jednog od najznačajnijih imena svetske di-džej scene.

83919.jpg
Foto: Beograd.rs

Za potrebe održavanja manifestacije „Gumball 3000”, uključujući montažu i demontažu sadržaja, saobraćaj će u ponedeljak, 22. septembra od 14 do 23 časa, biti obustavljen u ulicama Kolarčeva, Francuska i Vase Čarapića (do ugla sa Dositejevom).

Linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po izmenjenom režimu, koji će definisati Sekretarijat za javni prevoz, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

