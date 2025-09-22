Slušaj vest

U ponedeljak na utorak ispiranje mreže će biti u Ustaničkoj ulici i delu opštine Voždovac oivičenom ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande.

U utorak na sredu ispiranje mreže će biti u delu oivičenom auto-putem od Dušanovačke pijace do Vojislava Ilića, Kružnim putem do Zaplanjske i Zaplanjskom ulicom (naselja Marinkova bara, Medaković 2 i Medaković 3).

U sredu na četvrtak ispiranje mreže će biti u delu oivičenom ulicama Peke Pavlovića, Zaplanjskom i Braće Jerkovića (deo naselja Dušanovac i Braće Jerković).

U četvrtak na petak ispiranje mreže će biti u delu naselja Dušanovac i Voždovac, oivičenom auto-putem od Autokomande do Dušanovačke pijace, ulicama Braće Jerkovića, Kružnim putem, Crnotravskom, Bulevarom oslobođenja do Autokomande (potez ulica Kumodraška, Vojvode Stepe i Bulevar oslobođenja).

U petak na subotu ispiranje mreže će biti u naselju Banjica, na potezu Bulevara oslobođenja, od Crnotravske ulice do naselja Jajinci i sela Rakovica.

Kurir.rs/Beograd.rs

