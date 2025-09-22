SPISKU NEMA KRAJA, EVO KO SVE DANAS NEĆE IMATI STRUJU: Radovi u delovima 9 beogradskih opština
Stari grad
08:30 - 14:00 PANČIĆEVA: 2-20,3,
Zvezdara
09:00 - 16:00 ALEKSANDRA BELIĆA: 6-8, DVA BELA GOLUBA: 4-10, LjUBIŠE MIODRAGOVIĆA: 4, MIROSLAVA KRLEŽE: BB,6, RUDI ČAJAVECA: 23-25, SAMJUELA BEKETA: 11-11A,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje DUNAVAC: DUNAVAC: BB,BB,2-8,16-26,1-9,15-25,31,
16:00 - 17:00 BIZERTSKA: 2,8-16,1-3, EMILA HAJEKA: 1-13, POPOVA BARA N 1401: 2-12,1-7, POPOVA BARA NOVA 14: 2D-10,1G,5-15, Naselje BORČA: ANDROVAČKA: 4-8A,5-11,15-17,23, BELE BARTOKA: 2-60,3-19,23,29-29V,43, BILOGORSKA: 16-34,15-21,25,29, BORČANSKIH ŽRTAVA 1914: 52-52A,56-64,68-76,82-106,112A,122-136,47-55,61-101B,133M, BORISA KIDRIČA: 82A-82B,88A-96,100-106,110B-114,122A-128V,73-81A,85-103,173A, BRAĆE RAJT: 2-18,1-5, BRANKA RADIČEVIĆA: 2-28A,3-7, BRATSTVA I JEDINSTVA: 38,64-66A,76,114,83-85,105-123,127, DIZNIJEVA: 2-32,1-33, DR SAVE PETROVIĆA: 3A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 4-16,1-9A, DVADESETSEDMOG MARTA: 0BB-24,1-1A,7-25, IVANA MILUTINOVIĆA: 2-12G,32-38,56-58B,62-64A,72A,1-13,17-17,39-49,53,57,67-67A,75,81A-81F,85-87,93, J N A: 91/1,91/2,2-10,16,30-30,34-76,1-1A,11-41,63-89,93-99,107-107,149A, JULIJE DELERE: 2-12,17-45, KOCELjEVAČKA: 2-4,10-12,20,24,44A,37B, KOSOVOPOLjSKA: 28-38B,48,58A,62V,72-74B,9,19-25, KOSOVSKA: 2A-18A,24A-34A,1B-7A,11A,23A, KOSTE MANOJLOVIĆA: 1-75,85-91, MALI ZBEG NOVA 302: 13, MARKA OREŠKOVIĆA: 22A-22C,21,31, MIHAILA PETROVIĆA: 10-12, MIHAILA ŠOLOHOVA: 2-54,58-68,72G,80-82A,1-45,49-63E,67-69V,79-83, MILANA TOPLICE: 2b,1-7F/8, MILjKA TANASIJEVIĆA: 2-8,12-14,1-9,15, MIONIČKA: 2,8-18,22-24,15-23,27-37,41, OLGE PETROV: 2-16,20A-22,60,1-45, PAULjA MATEJIĆA: 2-6, PETRA DRAPŠINA: 2-28A,32-46,1-5A,9-19,23-63, POPOVA BARA N 1402: 2-4B,1-5A,9-27, POPOVA BARA NOVA 1403: 4-6,10-18,1-5, PRELIVAČKA: BB,114-120B,85, PRIVREDNIKOVIH PITOMACA: 34A,1-15, PRVOG MAJA: 9/1,2-8,1-7,33, PSUNjSKA: 22-28,32-34,31-49, PUT ZA OVČU: 2-10,14M-16D,20,24-24A,3B-7T,13-25,39-47, RATNIH VOJNIH INVALIDA: 2-58,62A-62B,70,74A-76A,1-49, SAVE MALEŠEVIĆA: 2-18,1-51, SAVE MRKALjA: 2-26S,3-25B, TRG OSLOBOĐENjA: bb,2-18,1,5-9,13, UČITELjSKA: 2A-10A,14-14A,3-19, USTAVSKA: 2-2A,8,3-9, VALjEVSKOG ODREDA: 2-6,10-20,80-82,106,1-7,17,29A-49,57, ŽARKA ZRENjANINA: 50,57, ŽIVKA SLAVNIĆA: 2,6,1-21, ZORANA MILANOVIĆA: 4-14,22-26,3-7,15-19, ZRENjANINSKI PUT: 128-140,146-146A,135,141-143D,147A-153F, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 2A,7-17,23-25A, Naselje BORČA - Popova Bara: POPOVA BARA N 1402: 8-34, Naselje BORČA Guvno: RAFAILA MOMČILOVIĆA: 4,14,
09:00 - 10:00 DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 2-2B,
Rakovica
08:30 - 14:00 BOJANA ĐORDUMOVIĆA: 2-4,10-16G,1,5-9G, BORSKA: 2-22,1-7V, MIŠKA KRANjCA: bb,8,12,18-38,7,11-19A,25, STANKA PAUNOVIĆA: 2-10,1-7, Naselje MILjAKOVAC: BOGDANA ŽERAJIĆA: 12-16,13, DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 12-14,18-22A,11-19V, FRANA LEVSTIKA: 2-12,3-19,23-25,
09:00 - 15:00 JANKOVIĆ STOJANA: 5A-5V,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 NARODNIH HEROJA: 4-10,14-20,
09:00 - 15:00 NEHRUOVA: 180-186,200-222,234-246, SAVSKI NASIP: bb,bb,bb,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Brović: 12.OKTOBRA: 16,36,60,7,13,21,27-27A,31,39A,51-51A,59-61,65-67A, BROVIĆ SELO: 10,156,163,187,191, DONjI KRAJ: 14, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 6-8A,18-18A,24A-30,34A,40A,46,78,106,122,128,164,170,176,186-190,1-7,17,27-27A,33-37,41,45-47,55,61-65,69-71,79-81A,95,125,129,171,177-179,191,195, ĐURĐEVIĆA KRAJ: 128B-128C,186, JOVANOVIĆA KRAJ: 158,162, KEDIĆ KRAJ: 17, KOD GROBLjA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MIHAILOVIĆA KRAJ: 22B,144A, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, MIŠIĆA KRAJ: 54,39B-39C, NEDELjKOVIĆA KRAJ: 136, NEMA NAZIVA ULICE: 96,106,186,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 2A,6-8,12A,18A-20A,26,34,42-44,52-54,60,64-66,70A,76-78,1-5,15-17A,35,41,47,53,59,67,73-75A,79,83,133,149, SREDNjI KRAJ: 51, STANIŠIĆA KRAJ: 104,198, TANACKOVIĆA KRAJ: 119, VALjEVSKI PUT: 0,8,12,18-20,26-30A,34-42,48-54A,60,82,336,1-1,9-11,23-27C,31A-33,37,53,63,79,85,145, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 66,102,130,166,178-180,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLjEVIĆA: 2A,20,24A,32,38,46,58-58A,70-72,82,86,96A,110-112,116,120-122,130-132,140-148,154,186-188,200,210,214-218,1-7,111-113,119,127-129,135,145,159,183,207,213,217,273, ŽIVKA S PETROVIĆA: 6A,72-74,78,84,98,160,3-7A,71,75,79,85,97,107,143,151,159, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 0,14,30A-32,84,94A-100,104,114,21,33-37, BROVIĆ: 0,24,213, KOD DOMA: 0,6,1BB,1111, KOD GROBLjA: 28,11, KOD RADIO STANICE: 41A-41B, KOD ŠKOLE: 0,1, PIROMAN: 0,55, SELO: 5, VALjEVSKI PUT: 2-8A,12,16-22,26-26,38-40A,52,146,7-9,13-17,21,27-31,43,49,145,1111BB, Naselje Stubline: KOD POŠTE: 402,504-506A, KOD RADIO STANICE: 523, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 0,262,526,503,511, STUBLINE: 38A,128,146,242,506-508,512,516-518,87,225,261,507,511,515-519A,525,613, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 164A,176,222A,516-518A,522-522C,534-534G,505A,513-519B,523A,527B,541, Naselje TRSTENICA: BIRČANSKI KRAJ: 222, ILIJE GOJKOVIĆA: 209A-209B,237A, KOD ŠKOLE: 166, SUVODANj: 8A,210,214B-218A,222G,228-228,1-1B,27A,65,197D,201-201C,207B-209C,213-219,227-229, TRSTENICA NEMA NAZIV: 65,
Sopot
09:00 - 14:30 Naselje BABE: ARANĐELA ILIĆA: 2-6, BORISAVA KAČAREVIĆA: 2-4, BRANKA LAZIĆA: 2,10-18,1, BUDIMIRA KITANOVIĆA: 2-6,10-14,1A-15,19,23, DRAGOLjUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLjUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLjUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, DRAGUTINA BOŠNjAKOVIĆA: 4-6,5-7, DUŠANA MITROVIĆA: 2-8,1-7,11-17,21-29,33-41, KOSMAJSKA: 2-4,10,3, LjUBIŠE KOSTIĆA: 2,1,57A-57G, LjUBIŠE MILIVOJEVIĆA: 6,234,7, LjUBIVOJA KAČAREVIĆA: 2-6,1-17, MILANA MITROVIĆA: 3,7A, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,43, MILANA PETROVIĆA: 4-6,3-5, MILANA RADOSAVLjEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 2-2,10-12A,16A-22,26A-26V,36,50,3-5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA ANTONIJEVIĆA: 2-4,8-12A,3, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, MILOSAVA MILIĆA: 2-12,1-5, MILOVANA MILINKOVIĆA: ,2-6,10,1,7,11-15, PARTIZANSKI PUT: 2A,8,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-142A,154-160,164-166A,172-174,178,182-186,190-194,200-206,210-222,228-246,250-252,256-258,262,266-278,282-284B,298-300,304-308,312,316-318,322,328-342,346-350,358-364,368-370B,374-378,382-384,388,394,490,584B,1D,11A,141A,173A,189,233-235B,265,273,455,499,525B,591B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, RADOMIRA RANKOVIĆA: 2A-10A,14-18,1-3,7-13,17,109A, SELIMIRA PEŠIĆA: 2-4,8-30,34,40-44,50-60,1,5,19-23,29,33A-35B,41-43C,231, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, ŽIVOMIRA SIMIĆA: 2-8,1-7,11, Naselje DUČINA: BAVANSKA: 4,8-16,1,9-11, BRAĆE IVKOVIĆ: 2,8-24,28-28B,32-34,1-7,13-15A, DRAGIŠE SARIĆA: 2A-18,1-13, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 3, ĐURE SILjANOVIĆA: 6-22A,26-28,1-7, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 16,15, MILIVOJA STEVANOVIĆA-MICE: 2-16,5-15, MILORADA MARKOVIĆA: 12,7, PETLOVAČKA: 2-8,14,11,15-17, SAVE ŽIVANOVIĆA: 22,30-32,38-40A,44-56,19A,23-47, STEVE MILIJANOVIĆA-BADžAKA: 3-3A, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 154,258, Naselje STOJNIK: BANjIČKI PUT: 2A-14,18-34,38-48,52-54A,68,148A,9,15,19,23-31, BRAĆE PANTELIĆ: 2-16A,1-5,11,15, ČEDA MILOSAVLjEVIĆA: 2-2D,6-12,20-28,36-42,46-66,70-78,1,5B-11,15-19,23-27,31,37-45,49-55,59-73A, ČETVRTOG JULA: 2-8,12-14,18-30,40,1-7,11-15,19,23-25,33A, HAJDUKOVAČKI PUT: 8,12-18A,24-38A,42-68,72-80,5-21,29,33-55A,59,65,71,75, LjUBIVOJA ŽIVANOVIĆA: 2-4,8-12,18,22-34,38-52,180,1-9,15-17,21A-25B,31-41,45-51A, MILIJE UROŠEVIĆA: 2,8-28,32-48A,52-80,84,88-90A,94-100A,104-118,122-128B,134-154,158A,162-174A,184-184A,1-45,49,53-67,71-73,79-85,89,93,97-105,109-111, PARTIZANSKI PUT: 2-18A,22-40,44-44A,50,54-56,82A,95B, PUT ZA MALU NjIVU: 2-4,11-15, VIKEND NASELjE MORAK: 2-6,10-12,16-18,24,28,40,82,1, ZOROLjINSKI RAJ: 4-6A,174-178,43,179,183,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KARAĐORĐEVA: 29, KRALjA PETRA PRVOG: 256-258,282-284,292-298,302,306,326-330,11,25,277,281-285,289-293,303-305,311,315-319,325, SAVIĆA MLIN: 10,
10:00 - 16:00 Naselje JAGNjILO: JAGNjILO: ,BB,6,12,44A-44B,62,82A-84G,88,92B-94A,112B,144,148B,154,164,168-170A,180,192-192B,210,216,222A-224,260,274,284,314-322,350A,396-396A,414,422,458,464,484,492,496,500A-500B,512,528A-530A,542A,556,564A,586,1860,1-5,9,25,45V,79,83A,91B,105A,115,185A-185B,223A,229,247A-249,273-277,325,353B,395,399,409,417A,429,449,475,495A,545A,555V,559A-559B,567A,571,577A,2547, RADOJA L KNEŽEVIĆA: 100A,
Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: 86, NOVA 90: 9, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): LjUBE DAVIDOVIĆA: 96,49, Naselje RABROVAC: CRKVENOŠKOLSKA: 24-28,9-11, GLIŠIĆA PUT: 1, HILANDARSKA: 24,11, KLASOVAČKA: ,2-4,10,334A,1,5-17,33-35,47,65A,311, KNEZ-MIHAILOVA: ,18,44-46,17, LOLINA: 9-11, MAROŠEVAČKA: 4,24,13,37, NEDIĆA PUT: 7-9, PAVKOVIĆA PUT: 6,7, PRINCA TOMISLAVA: bb,4-28,11,37-51,55-69, RABROVAC: ,2,6,12,86A,94,106,178,188,200A,260-260B,290-292,318A,360-362,3-7,19,25-25,73,87,95A-97,119,213A-215,257A,261,345,361, SRPSKIH VLADARA: 16,46,9-11, SUVODOLSKA: 13, SVETOG DIMITRIJA: ,,bb,2-4A,36,1-3,7-29, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA-D: 14,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje: Veliki Crljeni , zaseok " Ciganska noć prema Stepojevcu ".
Kurir.rs