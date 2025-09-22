Slušaj vest

U takmičarskom delu, za najlepše uređen štand po glasovima posetilaca, prvo mesto u kategoriji proizvođača osvojilo je Udruženje građana „Varovnice“, dok je Gradska opština Grocka imala najlepši štand u kategoriji opština.

Organizator je obazbedio poklone u vidu pehara i video spota koji će moći da koriste u daljoj promociji svoje opštine, odnosno udruženja.

Pored gradskih opština Obrenovac, Lazarevac, Stari Grad, Grocka, Čukarica, Barajevo, kao i opština Aranđelovac i Smederevska Palanka, predstavila se i pobratimska opština Pale iz Republike Srpske, zatim Turistička organizacija Beograda, Mlekara „Granice”, restoran „Naša Priča”, Pekara „Vis” i brojni proizvođači, kao i Dom zdravlja Mladenovac sa „Kućicom zdravlja”, Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, Predškolska ustanova „Jelica Obradović”, Gerontološki centar Mladenovac, Institut za rehabilitaciju „Selters”.

U kulturno-umetničkom programu nastupili su KUD „Slavko Manojlović“ i KUD „Ljubomir Ivanović –Gedža“, a poseban ugođaj publici priredile su i sestre Gobović svojim mini koncertom.

Događaj je imao za cilj promociju kulture, turističkih potencijala i domaće proizvodnje, kao i povezivanje opština kroz predstavljanje tradicije, gastronomije i običaja. Manifestacija „Iz Mladenovca za Srbiju“ još jednom je pokazala snagu zajedništva i bogatstvo kulturne, društvene i privredne ponude, a Gradska opština Mladenovac da je dobar domaćin brojnim proizivođačima i drugim gostima.