Prava drama odigrala se u gluvo doba noći na granici Vračara i Zvezdare kad je jedna žena otkrila gde živi ljubavnica njenog muža.
Beograd
DŽUMBUS NA ZVEZDARI, ZATEKLA MUŽA S LJUBAVNICOM U 3 UJUTRU PA NASTAO LOM! Neviđena drama u Beogradu, evo šta se zbilo, komšije snimile sve! (VIDEO)
Prema rečima očevidaca, muškarac je u tom trenutku takođe bio u stanu, što je dodatno rasplamsalo sukob.
Naime, pre nekoliko noći na Zvezdari odigrala se prava ljubavna drama koja je potresla sve u okolini i razbudila komšije.
Naime, na granici Vračara i Zvezdare, u 3 ujutru, supruga je rešila da istraži gde se njen muž zapravo krije. Ispostavilo se da nije bio kod prijatelja, već je navodno bio u stanu - s ljubavnicom.
Očevici tvrde da je muž bio u stanu kada je supruga došla, a trenutak sukoba dodatno je podgrejala činjenica da je ljubavnica bila prisutna. Scena koja je usledila, navodno, izazvala je pometnju u zgradi, a sve je snimljeno i postalo viralno na društvenim mrežama.
