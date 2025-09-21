Slušaj vest

Prema rečima očevidaca, muškarac je u tom trenutku takođe bio u stanu, što je dodatno rasplamsalo sukob.

Naime, pre nekoliko noći na Zvezdari odigrala se prava ljubavna drama koja je potresla sve u okolini i razbudila komšije.

Naime, na granici Vračara i Zvezdare, u 3 ujutru, supruga je rešila da istraži gde se njen muž zapravo krije. Ispostavilo se da nije bio kod prijatelja, već je navodno bio u stanu - s ljubavnicom.

Očevici tvrde da je muž bio u stanu kada je supruga došla, a trenutak sukoba dodatno je podgrejala činjenica da je ljubavnica bila prisutna. Scena koja je usledila, navodno, izazvala je pometnju u zgradi, a sve je snimljeno i postalo viralno na društvenim mrežama.