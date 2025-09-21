Slušaj vest

BEOGRAD - U samom centru Beograda, u Ulici Alekse Nenadovića, tokom noći izbio je požar u kojem su izgorela tri automobila.

Na mestu incidenta zatečen je zastrašujući prizor – vozila su potpuno uništena, pretvorena u zgarišta, sa razbijenim staklima, sprženom unutrašnjošću i tamnim tragovima dima koji svedoče o silini vatre.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

Još uvek nema zvaničnih informacija o tome kada je tačno do incidenta došlo niti da li je reč o nesrećnom slučaju ili o nečemu sumnjivijem.

Uskoro se očekuje više detalja od nadležnih službi.

Kurir.rs

