Vatra je ugašena, ali vatrogasci i dalje dežuraju za slučaj da se vatra ponovo rasplamsa.
Beograd
UGAŠEN POŽAR U SOLITERU NA KONJARNIKU: S vatrenom stihijom borilo se 25 vatrogasaca, jedna osoba prevezena na VMA
Slušaj vest
Stan na vrhu solitera u Ustaničkoj ulici zahvatio je požar danas oko 17 sati.
Požar je gasilo 25 vatrogasaca-spasilaca koji su na lice mesta stigli u 7 vozila.
Vatra je ugašena, ali vatrogasci i dalje dežuraju za slučaj da se vatra ponovo rasplamsa.
Jedna osoba je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima, rečeno je za RTS u Hitnoj pomoći.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši