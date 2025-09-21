Slušaj vest

Stan na vrhu solitera u Ustaničkoj ulici zahvatio je požar danas oko 17 sati.

Požar je gasilo 25 vatrogasaca-spasilaca koji su na lice mesta stigli u 7 vozila.

Vatra je ugašena, ali vatrogasci i dalje dežuraju za slučaj da se vatra ponovo rasplamsa.

Jedna osoba je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima, rečeno je za RTS u Hitnoj pomoći.

Kurir.rs/Telegraf

