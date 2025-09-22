Slušaj vest

Svi su prevezeni u lekarske ustanove na dalje zbrinjavanje i sada su u stabilnom stanju. Dežurne lekarske ekipe Hitne pomoći su izlazile na teren 111 puta, a od toga je 27 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput astmatičara, srčanih bolesnika i onkoloških pacijenata.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradBEOGRAD, GRAD DOMAĆIN: Internacionalna manifestacija „Gumball 3000” danas u zoni Trga Republike
bg.jpg
BeogradSPISKU NEMA KRAJA, EVO KO SVE DANAS NEĆE IMATI STRUJU: Radovi u delovima 9 beogradskih opština
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradOD DANAS RADOVI NA ISPIRANJU VODOVODNE MREŽE: Umanjen pritisak i povremene prekide u snabdevanju vodom imaće ovi delovi Voždovca
na-dan-vadjenja-krvi-dozvoljeno-je-piti-samo-vodu--stockphotoyoungwomanholdingdrinkingwaterglassinherhandhealthcareconcept728662498.jpg
BeogradIZ MLADENOVCA ZA SRBIJU: Povezivanje opština kroz predstavljanje tradicije, gastronomije i običaja
Screenshot 2025-09-18 135351.png
BeogradUGAŠEN POŽAR U SOLITERU NA KONJARNIKU: S vatrenom stihijom borilo se 25 vatrogasaca, jedna osoba prevezena na VMA
pozar.jpg