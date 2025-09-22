U Beogradu noćas su se dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima je šest osoba zadobilo lakše povrede, saopštila je služba Hitne pomoći.
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Šestoro povređenih u 4 saobraćajne nesreće
Svi su prevezeni u lekarske ustanove na dalje zbrinjavanje i sada su u stabilnom stanju. Dežurne lekarske ekipe Hitne pomoći su izlazile na teren 111 puta, a od toga je 27 intervencija bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput astmatičara, srčanih bolesnika i onkoloških pacijenata.
