Prvog radnog dana u novoj radnoj sedmici, na beogradskim ulicama nema zastoja, a gužvi ima na uobičajenim tačkama - Gazeli i Autokomandi.
GAZELA KRCATA, BRANKOV POLUPRAZAN: Evo kakvo je stanje prvog radnog dana u nedelji na beogradskim ulicama
Vozila GSP saobraćaju po uobičajenom redu vožnje za radni dan.
Druga faza radova na Trgu Slavija završena je, a naredna počinje 27. septembra i trajaće do 29. septembra. Tokom izvođenja radova privremeno su ukinute tramvajske linije 9L, 10 i 14.
Jutros je bilo gužve i na Pančevcu, posebno na uključenjima za most.
