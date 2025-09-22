Slušaj vest

Vozila GSP saobraćaju po uobičajenom redu vožnje za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

Druga faza radova na Trgu Slavija završena je, a naredna počinje 27. septembra i trajaće do 29. septembra. Tokom izvođenja radova privremeno su ukinute tramvajske linije 9L, 10 i 14.

Jutros je bilo gužve i na Pančevcu, posebno na uključenjima za most.

Kurir.rs

