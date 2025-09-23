Slušaj vest

Savski venac

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, u utorak, 23. septembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Cara Iraklija, od Radanske ulice do kućnog broja 27.

Vračar

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 23. septembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Đorđa Vajferta, od Nebojšine do Ulice Mihaila Gavrilovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

