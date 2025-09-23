DANAS BEZ STRUJE DEOVI ČAK 13 OPŠTINA: Beograđani, proverite da li je na spisku i vaša ulica
Spisak isključenja struje
Vračar
09:00 - 14:00 MASARIKOVA: 5,
Zvezdara
09:30 - 17:00 BREGALNIČKA: 2-4,12-12,1-3, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 218-222,226-232,236-240, KAJMAKČALANSKA: 58,62,63-69,73, SILVIJA KRANjČEVIĆA: 4-20,1-7A,11,
Palilula
12:00 - 13:00 STOJANA STOLETA ARANĐELOVIĆA: 1-11,
08:00 - 16:00 Naselje BORČA: BEOČINSKA: 6,20,11-13,29B,33,39-39A, GRGETEČKA: 18R,26-30, MIHAILA ŠOLOHOVA: 72E-76,67B-69G, ZRENjANINSKI PUT: 153D-155G,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: LIČKA: 22A,28,34,38-40,46-48,35,39-65, POPOVA BARA NOVA 2: 12,22, POPOVA BARA NOVA 1: 12-12V,120M-122G,132B,1-5, POPOVAČKA: 6-8,14-18,1,5-15, ZRENjANINSKI PUT: 135/1,BB,4E-6A,120-122C,132B,131-139, Naselje BORČA - Popova Bara: POPOVA BARA NOVA 207: 2A-4,1-3, RAVNIČARSKA: 1, Naselje Krnjača: POPOVA BARA NOVA 2: 4-6A,3-11B, POPOVA BARA NOVA 1: 18B-20G,13A, POPOVA BARA NOVA 207: 29A,33Z, POPOVAČKA: 33-33G/1, RAVNIČARSKA: 120,
09:00 - 12:00 BOGDANA NESTOROVIĆA: 2,8,14-16A,5-17, Naselje BG-KRNjAČA: DR DRAGIŠE MIŠOVIĆA: 14-20,29J, KONjUH PLANINE: 2, POSTOJNSKA: 29/A,2A-2V,7V, SUTJESKA ULICA 7: 19A-21A,57-65, Naselje Krnjača: SUTJESKA ULICA 7: 10-16A,
Savski venac
09:00 - 12:00 BANjIČKIH ŽRTAVA: 1A-5B/1, ISTARSKA: 20-32,23-27, KAĆANSKOG: 16,20-22,15A-17,
Voždovac
10:30 - 16:00 DRAGOLjUBA MILENKOVIĆA-BAPE: 4-6,41-57A, DRENOVSKA: 2,12A,25, FREDERIKA ŠOPENA: 2-8,1-17, HASANA KIKIĆA: 56-58,1-21A, MILIVOJA ŽIVANOVIĆA: 4,8,20,1A-1B,59-67,81, PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 8, STAŠKA SONDERMAJERA: 18A, VELIBORA GLIGORIĆA: 2-4,10,1-3, VOJVODE STEPE: 502A-520,538,537-553,557A-559B, Naselje BELI POTOK: ALEKSEJA BRKIĆA: 2,6-10,1, AVALSKA: bb,2-22,26-28A,32-50,54,1-67,71-77, BRAĆE JAKOVLjEVIĆ: 2-42,1-23, BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 2-2A,8-24A,28-52,56-60,64-72A,76-90B,98,130B,1-19B,25-29A,33-51,69,73-77,91,95e-99,103-105,113a, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 10,5, FRICKA LOHA: 2-6A,10-36,58-64,72,80,1-7,11-21,25-49,53, GLUMAČKA: 2-20,1-7, KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,2-4,8-10B,1-7,15A-15B, NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15, OSEČINSKA: 1D-1E,5-7B, RADIVOJA PAVLOVIĆA: 4-14,3-11,17, SAVEZA BORACA: 2-12,16-62,66-72,1-17,23,29-39C,45-55,61A,65A, STARI KRUŽNI PUT: 2-4,14-16,20,5-5A,15, VASE ČARAPIĆA: bb,BB,2-68,72-76,80-140A,144,1-165A, VIDA LATKOVIĆA: 6,10-10,1-5G, ZEMLjORADNIČKA: bb,88,130-140,93-93V, ŽIVKA GAVRILOVIĆA: 2-34A,50-50A,1-17F,23A-53,57, ZMAJA OD AVALE: BB,2A-12A,16-16A,20-22J,26A,38,70-70A,1-7,11-29,37-37D,61-61V, Naselje BEOGRAD: LAZARA VOZAREVIĆA: 4,38-38C, Naselje JAJINCI: ATIKA: 2-18,1-13, BRDSKA: BB,4,8-18,24,30,34-36,1-11, BULEVAR JNA: BB,20A-22G,26B-26V,152A,160Ž-178,182,179-179, JOVANA MILOVANOVIĆA: bb,2A-54,58-60,66-72,82-86,108,114,122-134,140,144,156,170,5-13,29A-31A,43-47,55G,143, LAZARA HILANDARCA: 23, Naselje KUMODRAŽ: JORGOVANA: 4,8-14,18-26,1-3,7-11,25,55-55B,67B-67V, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-26,1-3,19-21, LjUBIČICA: 2-2B,6-12,16,1-7,11-13, MAGNOLIJA: 4,10-18,22,1-27,31, MAJSKA: 2-14,5-19, OKTOBARSKA: 2-12,1-11, RUŽA: 2-24,36-38A,1-3,7-31,35-39, ŠLjIVARSKA: 2-26,3A-13,17,23D-23E, TOPOLA: 5, TORLAČKI VIS: bb,2-36,1-5,9-19,23-29V,35, ŽIVOTE MARINKOVIĆA: 4B, Naselje PINOSAVA: OPARIĆKA: 18-20B,1B-3D,7-17,21-25,31-33A, Naselje SELO RAKOVICA: BOGDANA BOLTE: 4A,10-32B,38A-38E,9-25,29-31A,47, BOJANA STUPICE: 2A,6,10-10Lj,14-24A,28-30,40-44,50,3,9-11B,15,31-31B,35, BOJANA STUPICE 1 DEO: 4-6,10L-14,34A,3B, BULEVAR JNA: 6-26G,30-34A,46-54,66,70-86A,164a,1A-3A,9-21,25-25B,31A-35A,55,67-79,83-89A,93,97,113,127-135A,139-149, GLEDIĆKA: 6A,1-1B,5-7A, ISIDORA BAJIĆA: 2-6B,10-12,24,34-36A,44-52,1A,11,15-25,29,33-35, JAKOVA GALUSA: 2-42V,58-74,80,84-90,94-96D,1-1E,13-21B,25-29,33,43-47, JAVORSKA: 2-20,3,9B-9V, LEONA KOENA: BB,4,1,17-33,37, LOJZE DOLINARA: 8-18,24,1-11,21,25-29, LUGOMIRSKA: 26,1B, MILOŠA MILOŠEVIĆA: 2-6,10-16,22-38,44,1-9A,15,29B-41B, PERICE IVANOVIĆA: bb,2-24C,28-32B,1-11B,17-37,41-45,49-51,91-105,111-113,117-127, REKOVAČKA: 2,26,32-34,50,31,39-39E,43-45,59A-59C, ŽARKA SAVIĆA: 2-12,16,24,60-64,1B-3V,17L-19V,23,31-31B,39-47,57-59C,73-75, ŽRNOVSKA: 4B-6B,5D,21,
Čukarica
09:00 - 15:00 Naselje SREMČICA: BAJČINSKA: 2-12,1-9A, BEOGRADSKA: 410,436-474,457, DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43, DOLjANSKA: 6A-26,13-29, GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72, KIRIDžIJSKA: 4,1-3, LONGINOVA: 2-10,16,1-19, PORODICE ILIĆ: 2-20,1-5,9-11, PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21, PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9, PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13, PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73, PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47, PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13, PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15, RANKA MARINKOVIĆA: 2,10,5-7,11-15, SIMIĆEV PUTELjAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A, STEFANA ŠTILjANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B,
Rakovica
08:30 - 12:00 BOJANA ĐORDUMOVIĆA: 18-24,11, MIŠKA KRANjCA: 40,21-23, STANKA PAUNOVIĆA: 12-40,44-74,7A-19,33-45, STEVANA OPAČIĆA: 38A-38B,1-3,9-11, Naselje MILjAKOVAC: BOGDANA ŽERAJIĆA: 2-10,1-11, DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 42-42A,46-54,25-27, FRANA LEVSTIKA: 14,20,27-35,
10:30 - 16:00 Naselje BEOGRAD: JAKOVA GALUSA: 28-30, Naselje RESNIK: SLAVKA MILjKOVIĆA: BB,bb,bb,148C,152-154A,160,174,79-79O, Naselje SELO RAKOVICA: KRUŽNI PUT: 60-60,5b-5E,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 JURIJA GAGARINA: BB,BB,231-231C,235-237,243,251-251,255-255,259-259,269-269,275-275A,
09:00 - 19:00 OMLADINSKIH BRIGADA: 152-162,168-170,188-194,
09:00 - 15:00 NEHRUOVA: BB,164-166,172-174,188-198,224-234,
Zemun
10:00 - 14:00 PETRA KOČIĆA: 20-26,29-37,41-43, TROGIRSKA: 2-6,1,
Grocka
08:00 - 14:00 Naselje LEŠTANE: AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37, BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43, KREMENjE: 23 A,2-14,20-20A,46-60A,1-15A,21-23,27-39A,47,59,65-69, KRUŽNI PUT: 4C-6B, MALO POLjE: 3, PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53, PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A, RAVAN: 8-30B,34-50,56,62,7-15,19-35,45-65,71,75,81-93,101-107,
Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,BB,bb,,bb,bb,13-13,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: LIPOVAČKA ŠUMA: 0,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): FILIPA FILIPOVIĆA: 2-20,24-26,30,34-36,48,58,66-72,1, MILEVE MARIĆ: 32A-36,31,35-45,53-55, RADOJA DOMANOVIĆA: 2-16,20-30,36-48,3-11,15-21,33-35, RUDNIČKA: 2-12,16-22,1-15,19-21, ŠANTIĆEVA: 6-8,12, TAKOVSKA: 18-20,30-36, TRIGLAVSKA: 1-15,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Medoševac zaseok "Preseka - prema ribnjaku"
Kurir.rs