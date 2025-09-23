OVE 2 LINIJE GSP MENJAJU TRASE ZBOG RADOVA U ZEMUNU: Evo koliko će trajati izmene u saobraćaju
Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji Dobrovoljačke ulice, u delu od Ulice cara Dušana do Ugrinovačke u Zemunu (faza 1), koji će se izvoditi od 23. septembra 2025. godine do 15. septembra 2026. godine, doći će do obustave saobraćaja u Dobrovoljačkoj ulici, pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način:
– na liniji 45, vozila će u smeru ka Zemunu (Novi grad) saobraćati ulicama Cara Dušana, Filipa Višnjića, Rada Končara i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 44 saobraćati redovnom trasom;
– na liniji 83, vozila će u smeru ka Zemunu (Bačka) saobraćati ulicama Cara Dušana, Filipa Višnjića, Ugrinovačkom i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Crvenom krstu saobraćati redovnom trasom, u skladu sa redovima na uklanjanju Starog savskog mosta.
Uspostavlja se privremeno stajalište „Filipa Višnjića 2” za liniju 45 u Ulici Filipa Višnjića, u visini kućnog broja 30, u smeru ka Ugrinovačkoj ulici, neposredno pre raskrsnice Rada Končara – Ugrinovačka.
Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Kurir.rs/Beograd.rs