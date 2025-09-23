Slušaj vest

Režiju predstave potpisuje Srđan J. Karanović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Saradnici na predstavi su Aleksandar Bugarski, Jelena Dunjić, Valentina Čiča, Aleksandar Radenović i Lazar Krstev. Plakat za predstavu dizajnirao je Danilo Mlađenović.

„Nova lica traže pisca” je autorski projekat Srđana J. Karanovića zasnovan na glumačkim improvizacijama. Improvizacije su način da se scene spontano kreiraju. Autor Karanović je i sam učesnik u predstavi u svojstvu naratora, čiji je zadatak da publici objašnjava mehanizme i principe po kojima određene improvizovane scene nastaju i razvijaju se.

Foto: Beograd.rs

Paralelno s tim, on zadaje situacije koje glumci treba da odigraju i bira ko od glumaca učestvuje u određenom trenutku u dešavanjima na sceni. Dijalog, priču, likove i radnju zajedničkim angažmanom kreiraće sami glumci razvijanjem improvizacije. Publika će takođe biti u prilici da učestvuje u kreiranju sadržaja jer će, na poziv naratora, moći da predlaže glumcima početne okolnosti, odnose između likova ili temu za scenu koja treba spontano da nastane.

U predstavi igraju Jovana Berić, Marta Bogosavljević, Teodora Dragićević, Andrijana Đorđević, Iva Milanović, Mina Nenadović, Luka Grbić, Đorđe Kadijević, Aleksa Marković i Nikola Mijatović.

Za sva eventualna pitanja o predstavi, zainteresovani mogu da se obrate Marku Čelebiću (063/241-971), navodi se u saopštenju.