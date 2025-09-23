Slušaj vest

Evropska sportska inicijativa #BEACTIVE, u okviru Evropske nedelje sporta danas organizuje u Beogradu centralni događaj na kojem će posetioci moći da se uključe u časove joge, pilatesa, zumbe i Les Mills programa, koje će voditi sertifikovani instruktori Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.

Manifestacija je potpuno besplatna i održaće se na Savskoj promenadi u Beogradu na vodi, u terminu od 17 do 19 časova.

Kako je saopštilo preduzeće Beograd na vodi, „BEACTIVE DAY“ promoviše kretanje, zdravlje i zajedništvo, a danas će biti obeležen širom Evrope — od Severne Makedonije, Rumunije i Mađarske, preko Češke i Letonije, pa sve do Francuske i Portugala. Događaj je deo Evropske nedelje sporta i ima za cilj da podstakne ljude svih generacija da budu fizički aktivni svakog dana, u skladu sa svojim mogućnostima.

„Fizička aktivnost ne donosi korist samo fizičkom zdravlju, već i mentalnoj ravnoteži i dobrom raspoloženju, zato pozivamo sve građane da se priključe hiljadama vežbača širom Evrope u danu posvećenom pokretu, zdravlju i pozitivnoj energiji“, poručuju iz inicijative.