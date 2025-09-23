Beograd
SVE SE VRAĆA U PRVOBITNO STANJE: Sutra počinju radovi na saniranju oštećenog asfalta tokom vojne parade
Pripadnici Kabineta ministra odbrane i Sektora za infrastrukturu i usluge standarda obišli su sa predstavnicima Grada Beograda, JP Putevi Beograda i JKP Beograd-put trasu gde se odvijala vojna parada „Snaga jedinstva“, kako bi utvrdili oštećenja nastala tokom priprema i realizacije parade.
Tom prilikom, a poštujući obećanje dato građanima da će sve biti vraćeno u prvobitno stanje, dat je nalog JKP Beograd-put da već sutra izađe na teren i započne radove na sanaciji oštećenja kolovoza na trasi vojne parade.
Uslovi za početak sutrašnjih radova stvoreni su nakon prevoženja sveg naoružanja i vojne opreme sa prostora Novog Beograda, koje je 20. septembra učestvovalo na vojnoj paradi.
