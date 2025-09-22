Slušaj vest

Ogromne gužve u gradu zatekle su Beograđane koji se ovog popodneva vraćaju s poslaPopodnevni špic izazvao je pravu saobraćajnu gužvu u prestonici Srbije, pa se građanima savetuje da budu strpljivi

Snimak ekrana 2025-09-22 173557.jpg
Foto: Naxi Kamere

U periodu oko 17.30 najveća gužva zabeležena je na Gazeli, u pravcu ka Novom Beogradu, a slična situacija je i na Mostu na Adi u smeru ka Čukarici.

Most na Adi
Most na Adi Foto: Naxi Kamere

Velike kolone formirane su i na Obrenovačkom putu, u smeru ka Železniku.

Vozačima se savetuje da poštuju sve saobraćajne propise.

Kurir.rs

