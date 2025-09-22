Beograđane danas zatekle velike gužve u popodnevnom špicu, posebno na Gazeli, Mostu na Adi i Obrenovačkom putu. Građanima se savetuje strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa zbog zastoja
gužva u prestonici
POPODNEVNI ŠPIC U BEOGRADU, TRENUTNO NAJVEĆA GUŽVA NA OVOJ DEONICI: Opšti kolaps u prestonici, evo koje tačke treba izbegavati (FOTO)
Slušaj vest
Ogromne gužve u gradu zatekle su Beograđane koji se ovog popodneva vraćaju s posla. Popodnevni špic izazvao je pravu saobraćajnu gužvu u prestonici Srbije, pa se građanima savetuje da budu strpljivi
Foto: Naxi Kamere
U periodu oko 17.30 najveća gužva zabeležena je na Gazeli, u pravcu ka Novom Beogradu, a slična situacija je i na Mostu na Adi u smeru ka Čukarici.
Most na Adi Foto: Naxi Kamere
Velike kolone formirane su i na Obrenovačkom putu, u smeru ka Železniku.
Vozačima se savetuje da poštuju sve saobraćajne propise.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši