Noćas oko 3.20 sati na Zrenjaninskom putu kod skretanja za Kotež u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao motociklista, povređena su dva muškarca starosti 26 i 30 godina.

Prethodno, u centru Beograda, takođe u motociklističkoj nesreći, povređen je četrdesetogodišnjak.

Lekarske ekipe reagovale su 105 puta, od toga 21 put na javnim mestima.

Hitnoj pomoći su se obraćali uglavnom hronični pacijenti sa disajnim problemima, ali i zbog prekomerne upotrebe alkohola.

Kurir.rs/Beta

