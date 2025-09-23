Tokom noći dogodile su se dve saobraćajne nesreće u Beogradu, u kojima su tri osobe povređene, rečeno je u Hitnoj pomoći.
TROJE POVREĐENIH U DVE SAOBRAĆAJKE S MOTOCIKLISTIMA: Pune ruke posla za lekare i zbog pijanih, Beograđani se najviše žalili na muke sa disanjem
Noćas oko 3.20 sati na Zrenjaninskom putu kod skretanja za Kotež u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao motociklista, povređena su dva muškarca starosti 26 i 30 godina.
Prethodno, u centru Beograda, takođe u motociklističkoj nesreći, povređen je četrdesetogodišnjak.
Lekarske ekipe reagovale su 105 puta, od toga 21 put na javnim mestima.
Hitnoj pomoći su se obraćali uglavnom hronični pacijenti sa disajnim problemima, ali i zbog prekomerne upotrebe alkohola.
