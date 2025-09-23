Slušaj vest

Kilometarske kolone vozila ovog jutra su na svim glavnim saobraćajnicama u Beogradu

Saobraćaj je usporen na Brankovom mostu, u smeru ka Novom Beogradu. Dugačke kolone su i na Gazeli, u oba smera. Ništa bolje nije ni kod Autokomadne. Vozila mile i na Plavom mostu u smeru ka gradu. 

Pojačan je saobraćaj i na moto putu, a strpljenjem se naoružajte i ako idete ka centru grada. Na Terazijama je trenutno saobraćaj blokiran jer se pokvario trolejbus. Formirala se kolona vozila od nekih stotinak metara, a automobili i vozila gradskog prevoza zaustavljeni su jedan iza drugih. Na teren je izašla je tehnička služba gradskog prevoza kako bi otklonila kvar.

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: U gradovima pojačan intenzitet saobraćaja

U gradovima je od jutros pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS), apelujući na vozače da posebno budu oprezni u zonama skola. Sunčano i toplo vreme i danas će vozačima donositi dobre uslove za vožnju. Na brojnim deonicama je zbog radova izmenjen režim saobraćaja.

Na naplatnim rampama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Zadržavanja kamiona na granicama su do dva sata.

