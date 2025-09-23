Slušaj vest

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Dorćol, Dunavski kej, blokovi 44, 45, 70 i 70A, naselja Višnjica, Retenzija, Zemun – Gornji grad, Zemun – Donji grad, Ostružnica, Umka, Vinča, Grocka, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Mali Zbeg, Ada Ciganlija, Makiš, Put za Ovču i Mali Mokri Lug.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i brzinu vetra. Apeluje se na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine, koje su u punoj pripravnosti, te da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparati koji se koriste registrovani su u Ministarstvu za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Apeluje se na sugrađane i da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, zatim da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.