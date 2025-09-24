Slušaj vest

U sredu, 24. septembra, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Rajićevoj ulici zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad.

Istog dana, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, od 8.30 do 18 sati vodu neće imati ni potrošači u Petrogradskoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

