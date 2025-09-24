Slušaj vest

Rekonstrukcijom parkirališta u Bloku 45 nastavljeni su infrastrukturni radovi u Novom Beogradu koji se odnose na uspostavljanje boljeg i bezbednijeg protoka saobraćaja.

U protekle dve godine, Novobeograđani su dobili bezmalo 2.000 rekonstruisanih i novih parking-mesta. Od tog broja, novoizgrađenih je više od 700, a oko 1.300 parking-mesta je obnovljeno.

Izgradnjom ili uređenjem parkinga obuhvaćene su gotovo sve lokacije na teritoriji opštine, a tokom radova se s posebnom pažnjom pristupa očuvanju drveća čije je korenje na pojedinim mestima otežavalo parkiranje. U saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Zelenilo – Beograd”, korov se uklanja, a stabla ostaju sačuvana.ž

Kurir.rs/Beograd.rs

